Ольга Николайчик: 15 ноября на Октябрьской площади будет еще круче 1 10.11.2019, 16:47

Акция начнется в 18.00.

Как в «Фейсбуке» написала кандидат от гражданской кампании «Европейская Беларусь», режиссер и активистка Ольга Николайчик:

- В пятницу мы замутили круто вместе с NEXTA! Продолжение 15.11.2019. На Октябрьской площади в 18.00 — будет еще круче.

Мы показали, что у лукавого выборов нет, но мы- есть! Будущее Беларуси - за нами.

Жыве Беларусь!

Напомним, что 8 ноября популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиковв Минске на площади Свободы . На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.