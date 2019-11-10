Три новых сериала, которые стоит посмотреть 10.11.2019, 17:01

Один из них называется «Видеть».

Я начал смотреть три сериала, созданных Apple для запуска своего видеосервиса. И все три оказались достойными, пишет журналист nv.ua Алексей Бондарев.

Утреннее шоу

Глянцевый мир американских ток-шоу таит в себе адский клубок из амбиций, стремления к власти и множества проявлений тьмы человеческой натуры.

Но это лишь верхний слой того масштабного пирога, который приготовили для зрителей авторы сериала.

Это просто великолепный «производственный роман» о буднях телевизионной журналистики, и о призвании журналиста в целом.

Актерский состав впечатляет. Чуть ли не впервые меня не раздражают Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Стив Карелл хорош как всегда. И Билли Крудап неожиданно блистателен в роли продюсера новостного канала.

Постановка настоящего голливудского уровня. Огромный бюджет ($300 млн на два сезона) чувствуется во всем.

По накалу страстей и глубокой проработке персонажей Утреннее шоу похоже на Карточный домик (по крайней мере, первых двух сезонов) и Миллиарды.

Герои противоречивы, здесь нет «хороших» и «плохих». В общем, как в жизни. Сериал цепляет, хочется смотреть дальше.

Видеть

Постапокалиптический сериал с необычной завязкой. Человечество почти вымерло из-за некоего вируса. Выжившие лишились зрения и в последующие века их дети рождались слепыми. В конечном итоге, зрение стало мифом, а разговоры о нем стали считаться ересью.

Джейсон Момоа играет вождя племени, женившегося на женщине, у которой есть дети от одного из еретиков. За этими детьми теперь гонятся охотники на ведьм, посланные злой королевой (ее играет Сильвия Хукс).

Сериал вышел очень красивым, злым и брутальным. По ходу просмотра возникают некоторые вопросы об устройстве мира слепых людей, но большинство спорных моментов все-таки обыграны неплохо.

Ради всего человечества

Очередной проект о космосе, но выстроенный в альтернативной реальности. Советский Союз победил американцев в лунной гонке. Первым человеком на Луне становится не Нил Армстронг с фразой о «большом шаге для человечества», а советский космонавт с разглагольствованиями о «марксизме и ленинизме».

Теперь США должны догнать и перегнать СССР. Этакий Перл-Харбор, только с космическим уклоном.

Красивый и необычный сериал. Альтернативная реальность интересна сама по себе, но тут есть еще и хорошо проработанные характеры и непростой сюжет.