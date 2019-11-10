«Был в очереди 253-м и потратил на границе 12 часов» 10.11.2019, 17:12

Белорусы массово возвращаются домой после длинных выходных.

Рекордные очереди на границе, которые начались с вечера 6 ноября и продолжались весь день 7-го, вернулись вчера вечером. Но теперь все хотели въехать в страну. На форуме «Онлайнера» читатели пишут, что вчера с польской стороны приходилось стоять очень долго.

Постояв в прошлых очередях по полсуток, белорусы решили не откладывать возвращение на родину в последний день и уже вчера массово рванули домой.

Ночью с 8 на 9 ноября читатели начали писать о долгом ожидании на польской границе.

— «Кузница — Брузги». Прошли, итого 6 часов. Беларусь быстро принимала, что порадовало, — в 3 часа ночи писал на форуме Grey_wolf.

Около двух часов дня в пункте пропуска «Бобровники» было, по словам pomoschnik, 154 машины на въезд в Беларусь.

— На «Берестовице» я 220-й, за мной столько же, может, и больше. Из Варшавы еду, бензина на дне. Затупил, так бы на «Песчатку» поехал. Очень сомневаюсь, что завтра ситуация лучше будет, — писал на форуме пользователь -vsa- вчера около 22:00.

— Первый и последний раз куда-то ездили на длинные выходные. Ожидали, конечно, очереди, ну не так. Туда ехали — в «Котловке» стояли 11 часов. Обратно — 7 часов, — пишет pen1987.

Но больше всего «повезло» пользователю с ником orsin_vlad. Для него эти выходные стали рекордными по времени, проведенному на границе. Чтобы выехать из Беларуси, он простоял на белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» 17 часов. Это был его личный рекорд.

— Теперь мой второй рекорд — это 12 часов на въезд в Беларусь, — говорит он. — Я возвращался уже не через Литву, а через Польшу. Поехал в «Бобровники». На границу я приехал вчера в шесть вечера. Очередь была далеко за перекресток, навигатор показывал, что до пункта пропуска — 3,5 километра. Спустя пару часов ожидания решил погулять вдоль очереди, и я был 253-м, при этом я был уже далеко не последний. Люди предлагали даже $200 за место в очереди, и некоторые соглашались.

Всего, по оценкам читателя, в очереди стояло около 300 машин, а то и больше. По его словам, много времени отнимало оформление такс-фри.

— Наши проверяют очень быстро: буквально минута, ну максимум две, отрыть багажник и закрыть — и ты свободен, — подчеркивает он.

Уже к обеду читатели стали писать на форуме, что очереди начали двигаться быстро. Многие прошли границу за два часа, есть и рекордсмены, которые справились за час и 20 минут.

Между тем нет данных об очередях на въезд в Беларусь легковых автомобилей. Можно только посмотреть фотографии с камер видеонаблюдения. На белорусско-литовской границе они недоступны, а на белорусско-польской можно видеть, что легковых машин в пункте пропуска немного.