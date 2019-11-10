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«Ислочь» Глеба и брестское «Динамо» Милевского сыграли вничью

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  • 10.11.2019, 17:31
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«Ислочь» Глеба и брестское «Динамо» Милевского сыграли вничью

Брестчане еще могут стать чемпионами сегодня.

В матче 28-го тура «Ислочь» и брестское «Динамо» сыграли вничью - 1:1.

В матче «Ислочь» - «Динамо» (Брест) сошлись именитые белорусские футболисты - Александр Глеб и Артем Милевский. На 23-й минуте Милевский открыл счет в поединке, а фол на Глебе оставил брестчан вдесятером. На 71-й минуте хавбек Владислав Васильев получил прямую красную карточку

У «Ислочи» отличился Александр Макась.

«Ислочь» — «Динамо» Брест — 1:1

«Динамо» Брест: Гутор — Веретило (к), Павловец, Кики, Витус (Быков, 30), Васильев, Нойок, Гордейчук (Дуарте, 75), Милевский, Хобленко, Лаптев (Юзепчук, 76).

Запасные: Павлюченко, Бабаво, Кривец, Польховский.

«Ислочь»: Хаткевич — Карпович, Концевой, Янушкевич, Рахманов, Папуш — Патоцкий (Рекиш, 85), Быченок (Банович, 89), Макаров — Глеб (к) (Адамс, 91+), Макась.

Запасные: Василючек, Шагойко, Тео, Джон.

Голы: 0:1 — Милевский (23). 1:1 — Макась (34).

Предупреждения: Концевой (37), Патоцкий (41), Хобленко (68), Папуш (68), Лаптев (76), Нойок (84), Рахманов (86), Карпович (93+).

Удаление: Васильев (72).

Отметим, брестское «Динамо» все еще может досрочно завоевать золото чемпионата Беларуси 10 ноября. Это случится, если БАТЭ в заключительном матче 28-го тура высшей лиги не обыграет «Витебск». Поединок начнется в 17.30.


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