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Самые счастливые страны Европы: куда ехать за позитивом

  • 10.11.2019, 18:11
Самые счастливые страны Европы: куда ехать за позитивом

Доля счастливых людей в ЕС постепенно увеличивается.

В 2018 году более 62% жителей Евросоюза в возрасте от 16 лет и старше считали себя полностью счастливыми (14%) или счастливыми большую часть времени (48%) в течение одного месяца. По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на два процента. Об этом сообщает Евростат на своем официальном сайте, пишет segodnya.ua.

Самыми счастливыми странами Европейского союза в 2018-м стали Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия. Уровень счастья в этих странах составляет 76%. В Люксембурге счастливыми себя считают 74% людей, в Испании – 72%, в Дании – 70%. Наименее удовлетворены своей жизнью жители Латвии – 31%, Болгарии – 35%, Хорватии – 42% и Литвы – 45%.

Любопытно, что в Испании эксперты зафиксировали самую высокую долю людей, которые были счастливы все время – 29%.


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