закрыть
10 ноября 2019, воскресенье, 19:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Верный партнер Украины

  • Уильям Тейлор
  • 10.11.2019, 17:42
Верный партнер Украины

США неуклонно привержены тому, чтобы Украина была успешной.

С момента моего возвращения в Украину в июне этого года для меня несомненна одна вещь — везде, где бы я ни путешествовал — от Львова до Мариуполя, от университетов до воинских частей, от государственных учреждений до общественных организаций — Украина полна энергии и новых идей.

Это новые идеи по урегулированию конфликта на востоке Украины так, чтобы одновременно защитить суверенитет и территориальную целостность. Новые идеи по преодолению коррупции. Новые идеи по укреплению украинской экономики и внешней торговли. Новые идеи по укреплению отношений с США и европейскими партнерами.

Я вижу в новой украинской власти эту энергию, эти новые идеи, это желание найти новые возможности. Я вижу это среди представителей гражданского общества, среди независимых журналистов и активистов, а также в бизнес-сообществе. И Соединенные Штаты, бок о бок с народом и правительством Украины, готовы помогать Украине достичь ее цели: прекратить агрессию России против Украины и укрепить место Украины в евроатлантическом сообществе.

США неуклонно привержены тому, чтобы Украина была успешной, потому что ваш успех — это наш успех. Мы не позволим России разрушить мировой порядок, тщательно выстраивавшийся после Второй мировой войны. Концепции суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров выгодны для всех стран. А война России против Украины разрушает международные нормы, которые десятилетиями хранили мир и обеспечивали благосостояние.

США продолжают предоставлять оружие и оборудование вооруженным силам Украины и помогают в подготовке военных. Мы продолжаем держать санкции против России за ее незаконные действия в Украине. Как отметил Госсекретарь Майк Помпео, США и впредь будут поддерживать санкции против России, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и не оставит Донбасс.

В то же время мы также продолжаем поддерживать украинский народ в усилиях по преодолению коррупции в Украине. Украина должна победить в этой борьбе также, поскольку все больше интегрируется в евроатлантическое сообщество.

Мне кажется, что украинцы хотят новой Украины — состоятельной, демократической Украины, где все граждане равны перед законом, где решения судей и депутатов не покупаются, где олигархи не имеют влияния на политический процесс и экономическую политику. Они жаждут новой Украины, где журналисты не сталкиваются с преследованиями за свои честные материалы, где предприниматели знают, что они инвестируют на прозрачных и честных условиях, и есть беспристрастный суд для разрешения споров. Украинцы заслуживают этой новой Украины — и они этого требуют.

Украина достигла прогресса на пути к этим целям за последнее время. Офис президента Владимира Зеленского и Верховная Рада сделали решительные шаги к содержательной судебной реформе, включая перезагрузку ведущих антикоррупционных институтов, дающих силы верховенству права и другим фундаментальным реформам. Рада приняла законодательство, позволяющее по-настоящему реформировать Генеральную прокуратуру и определяет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда.

Была принята поправка в Конституцию, которая отменяет депутатскую неприкосновенность, являвшуюся причиной коррупции, и вскоре должно быть принято законодательство, которое вводит эту поправку в действие. Правительство Украины быстро приняло акты относительно экономических реформ, чтобы уменьшить регуляторную нагрузку, укрепить финансовое регулирование и улучшить инфраструктуру путем формирования партнерств между государством и частным сектором. Соединенные Штаты с удовольствием поддерживают эти усилия, делясь практическим опытом и знаниями и предоставляя техническую поддержку многим соответствующим инициативам.

Что касается оборонной реформы, по распоряжению президента Зеленского был проведен и профинансирован аудит государственного концерна «Укроборонпром», согласно международным стандартам, а в его руководство были назначены реформаторы. Он также назначил настоящего гражданского министра обороны, который вместе с новым начальником Генштаба поддерживает оборонные реформы по повышению эффективности и приближению Украины к стандартам НАТО. Украина сейчас имеет самых закаленных в бою военных в Европе.

Но, как знают все, кто поддерживает демократию, укрепление и защита демократических ценностей — это безостановочный процесс, требующий настойчивости и постоянной работы как от чиновников, так и от рядовых граждан. Как и во всех демократиях, в том числе и в США, в Украине остается много работы, особенно по укреплению верховенства права и привлечения к ответственности тех, кто пытается подрывать украинские институты для достижения своих личных целей, а не защиты интересов страны.

Я оптимист по отношению к Украине — ее силе, динамизму и развитию. Украинцы, которых я встречал, осознают вызовы и прилагают усилия, чтобы справиться с ними. И эти украинцы, которые стараются построить лучшее будущее для детей Украины от Сум до Севастополя и от Львова до Луганска, могут рассчитывать на верное партнерство и поддержку Соединенных Штатов.

Уильям Тейлор, «Новое время»


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип