Верный партнер Украины Уильям Тейлор

10.11.2019, 17:42

США неуклонно привержены тому, чтобы Украина была успешной.

С момента моего возвращения в Украину в июне этого года для меня несомненна одна вещь — везде, где бы я ни путешествовал — от Львова до Мариуполя, от университетов до воинских частей, от государственных учреждений до общественных организаций — Украина полна энергии и новых идей.

Это новые идеи по урегулированию конфликта на востоке Украины так, чтобы одновременно защитить суверенитет и территориальную целостность. Новые идеи по преодолению коррупции. Новые идеи по укреплению украинской экономики и внешней торговли. Новые идеи по укреплению отношений с США и европейскими партнерами.

Я вижу в новой украинской власти эту энергию, эти новые идеи, это желание найти новые возможности. Я вижу это среди представителей гражданского общества, среди независимых журналистов и активистов, а также в бизнес-сообществе. И Соединенные Штаты, бок о бок с народом и правительством Украины, готовы помогать Украине достичь ее цели: прекратить агрессию России против Украины и укрепить место Украины в евроатлантическом сообществе.

США неуклонно привержены тому, чтобы Украина была успешной, потому что ваш успех — это наш успех. Мы не позволим России разрушить мировой порядок, тщательно выстраивавшийся после Второй мировой войны. Концепции суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров выгодны для всех стран. А война России против Украины разрушает международные нормы, которые десятилетиями хранили мир и обеспечивали благосостояние.

США продолжают предоставлять оружие и оборудование вооруженным силам Украины и помогают в подготовке военных. Мы продолжаем держать санкции против России за ее незаконные действия в Украине. Как отметил Госсекретарь Майк Помпео, США и впредь будут поддерживать санкции против России, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и не оставит Донбасс.

В то же время мы также продолжаем поддерживать украинский народ в усилиях по преодолению коррупции в Украине. Украина должна победить в этой борьбе также, поскольку все больше интегрируется в евроатлантическое сообщество.

Мне кажется, что украинцы хотят новой Украины — состоятельной, демократической Украины, где все граждане равны перед законом, где решения судей и депутатов не покупаются, где олигархи не имеют влияния на политический процесс и экономическую политику. Они жаждут новой Украины, где журналисты не сталкиваются с преследованиями за свои честные материалы, где предприниматели знают, что они инвестируют на прозрачных и честных условиях, и есть беспристрастный суд для разрешения споров. Украинцы заслуживают этой новой Украины — и они этого требуют.

Украина достигла прогресса на пути к этим целям за последнее время. Офис президента Владимира Зеленского и Верховная Рада сделали решительные шаги к содержательной судебной реформе, включая перезагрузку ведущих антикоррупционных институтов, дающих силы верховенству права и другим фундаментальным реформам. Рада приняла законодательство, позволяющее по-настоящему реформировать Генеральную прокуратуру и определяет юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда.

Была принята поправка в Конституцию, которая отменяет депутатскую неприкосновенность, являвшуюся причиной коррупции, и вскоре должно быть принято законодательство, которое вводит эту поправку в действие. Правительство Украины быстро приняло акты относительно экономических реформ, чтобы уменьшить регуляторную нагрузку, укрепить финансовое регулирование и улучшить инфраструктуру путем формирования партнерств между государством и частным сектором. Соединенные Штаты с удовольствием поддерживают эти усилия, делясь практическим опытом и знаниями и предоставляя техническую поддержку многим соответствующим инициативам.

Что касается оборонной реформы, по распоряжению президента Зеленского был проведен и профинансирован аудит государственного концерна «Укроборонпром», согласно международным стандартам, а в его руководство были назначены реформаторы. Он также назначил настоящего гражданского министра обороны, который вместе с новым начальником Генштаба поддерживает оборонные реформы по повышению эффективности и приближению Украины к стандартам НАТО. Украина сейчас имеет самых закаленных в бою военных в Европе.

Но, как знают все, кто поддерживает демократию, укрепление и защита демократических ценностей — это безостановочный процесс, требующий настойчивости и постоянной работы как от чиновников, так и от рядовых граждан. Как и во всех демократиях, в том числе и в США, в Украине остается много работы, особенно по укреплению верховенства права и привлечения к ответственности тех, кто пытается подрывать украинские институты для достижения своих личных целей, а не защиты интересов страны.

Я оптимист по отношению к Украине — ее силе, динамизму и развитию. Украинцы, которых я встречал, осознают вызовы и прилагают усилия, чтобы справиться с ними. И эти украинцы, которые стараются построить лучшее будущее для детей Украины от Сум до Севастополя и от Львова до Луганска, могут рассчитывать на верное партнерство и поддержку Соединенных Штатов.

Уильям Тейлор, «Новое время»