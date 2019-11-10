Польша передала офицера Мазура на поруки украинскому консулу 10.11.2019, 18:42

Игорь Мазур

Суд про избрание меры пресечения не состоится.

Ветерана российско-украинской войны Игоря Мазура польский суд передал на поруки украинскому генконсулу в Люблине, пишет «Зеркало недели».

Украинская омбудсвуман Людмила Денисова сообщила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве.

"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ", - написала Денисова в Facebook.

Как сообщалось, в Польше, на пограничном пункте Дорогуск, по запросу РФ задержали сотрудника Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Игоря Мазура.

В МВД Украины назвали задержание Мазура очередным использованием Россией международных институтов для преследования украинских граждан и указали, что Россия нарушила этим международные нормы и несколько статей устава Интерпола.

При этом в Польше заявили, что не намерены выдавать украинца России.