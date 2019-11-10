«Борьба объединила и мужчин, и женщин, и пожилых людей, и молодых» 2 10.11.2019, 19:09

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Пример солидарности крымчан.

Сегодня из-за приговоров подконтрольных России судов в Крыму без отцов остались больше сотни детей, сообщает сайт Крым.Реалии. Некоторые не увидят папу на линейке в школе, отец не придет на утренник, он не поддержит дочь в день свадьбы, баба (в переводе с крымскотатарского – папа – прим.) не сможет обнять сына-победителя спортивных соревнований. Некоторые из этих детей не видели своих отцов с рождения. Их папы – заключенные, которых правозащитники считают политическими.

Мама объединяет семью, она заботится о детях за двоих, ведет хозяйство. А теперь мама – еще и борец. Борец за справедливость, борец за судьбу любимого человека, борец за покой и уверенность в завтрашнем дне.

В этом выпуске речь пойдет о Лутфие Зудиевой.

«Силовики могут прийти в любой момент»

Она мечтала быть воспитательницей – учить и развивать детей. Лутфие Зудиева – филолог, учитель украинского языка, когда родились свои дети, поняла, что больше хочет работать с малышами.

«Дети у меня ассоциируются с зелеными ростками, которые очень важно вовремя направить, помочь им развиваться и где-то даже вдохновить. Вместе с ними попробовать себя в разных сферах, развиваться многосторонне», – говорит правозащитница, активистка «Крымской солидарности» Лутфие Зудиева.

Четыре года назад она открыла детский развивающий центр «Элиф». Но уже через три месяца после открытия в детский центр пришли с проверкой, потом с обыском прокуратура и ФСБ. Лутфие считает, что причина – в ее общественной деятельности.

«Я не исключаю, что могли быть и жалобы со стороны населения, которое стереотипно относится к мусульманам и крымским татарам сегодня. Второе, с чем я связываю, это со своей общественной деятельностью», – говорит девушка.

Сегодня Лутфие Зудиеву чаще можно увидеть возле суда, на акциях и собраниях гражданского объединения «Крымская солидарность». Она редко выпускает из рук телефон – все время на связи – координирует, помогает землякам.

Фото: Krym.org

В 2018-ом Лутфие была общественным защитником в суде: не хватало адвокатов, когда десятки крымских татар одновременно судили по всему Крыму за одиночные пикеты. Люди вышли на протесты, они хотели защитить своих соотечественников.

За год до этого задерживали больного отца Лутфие, обыскивали его дом. Сейчас политическое давление коснулось уже каждой третьей крымскотатарской семьи, подчеркивает Лутфие.

Весной и саму Лутфие задержали. По версии российских силовиков, один из пользователей сети Facebook тегнул ее в посте, где якобы содержалась запрещенная символика Хизб ут-Тахрир. А произошло это еще в 2013 году. Лутфие рассказывает, что в Центре по противодействию экстремизму ее пытались обмануть.

«Здесь присутствует элемент морального давления, ты остаешься наедине с представителями силовых структур. И в тот день нас вводили в заблуждение: Эмилю Курбединову и Лиле Гемеджи (крымский адвокат и юрист – КР) говорили о том, что в Центре сейчас никого нет, нам говорили о том, что адвокаты не подъехали», – вспоминает правозащитница.

Когда Лутфие судили, процесс длился больше двенадцати часов. В сильную жару, во время поста, соотечественники терпеливо ждали Лутфие у здания суда. Они стояли до темноты, пока не закончился суд, который оштрафовал ее на две тысячи рублей (примерно 30 долларов).

Фото: Krym.org

Лутфие говорит, что многие люди не понимают, как верующий человек, да еще и женщина может заниматься правозащитной деятельностью, быть общественной активисткой.

«Сейчас для людей в Крыму есть общая задача – это борьба с несправедливостью, это попытка остановить те репрессивные действия, которые происходят. И она объединила и мужчин, и женщин, и пожилых людей, и молодых, объединила людей, невзирая на национальный признак. И объединила даже вне какого-то конфессионального или религиозного признака», – рассказала Лутфие о своей мотивации.

Правозащитница, активистка «Крымской солидарности» успевает заниматься и собственной семьей – у Лутфие четверо детей, любящий муж, который поддерживает и помогает во всем.

По мнению Лутфие, все активные крымчане сейчас понимают: за ними российские силовики могут прийти в любой момент.