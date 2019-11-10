Пять сильных фильмов для просмотра вечером 10.11.2019, 19:42

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Они недавно вышли на экран.

В последнее время мне надоело смотреть сериалы, пусть даже и очень качественные… Две-три серии, и я перематываю сразу на финал, чтобы знать, чем все закончится, и найти что-то еще новое, чего я еще не видела, пишет эксперт Татьяна Касьян для inforesist.org.

Поэтому возвращаюсь к кино. Мой топ того, что я успела посмотреть за пару недель.

Мальчик, который обуздал ветер/The Boy Who Harnessed the Wind

Великобритания

Недавно вышедшая на Netflix биографическая драма рассказывает историю Уильяма Камквамбы, инженера-инноватора из африканской Малави. Сейчас ему 32 года, но в школьные годы у Уильяма не было возможности учиться из-за финансового состояния его семьи. В отчаянии парнишка искал возможности получать знания, начал посещать сельскую библиотеку, читать об электронике и стал ремонтировать радиоприемники своих соседей. Правда, каких-то больших денег в деревне, которую накрыла засуха, он не зарабатывал. Зато у него появилась другая идея — построить самый настоящий ветряк из… мусора. «Все смеялись надо мной, когда я сказал, что буду строить ветряную мельницу. Они думали, что я сошел с ума», — говорил Камквамба в одном из своих интервью. Сверяясь с изображениями в книге, подросток находил на свалках подходящие детали, отвертку, к примеру, он изготовил из гвоздя, приделанного к початку кукурузы. О Уильяме и его установках стали писать медиа, затем его пригласили выступить с лекцией TED, а TIME назвал его одним из самых влиятельных людей в возрасте до 30 лет. И да, образование он все-таки получил! В общем, без лишних слов, смотрите фильм, который, кстати, получил награду фестиваля независимого кино Sundance.

Капернаум/Capharnaüm

Ливан

«Капернаум» был в списке моих must watch фильмов еще до того, как я узнала о его номинации на «Оскар». Но победу там абсолютно заслуженно одержал Альфонсон Куарон с «Рома», хотя мое сердце разрывалось между ним и «Холодной войной» Павла Павликовского. Тем не менее «Капернаум» собрал ворох наград с других фестивалей, включая Каннский. Каково это — жить 12-летнему Мальчику в трущобах, в семье, где нет ни у кого документов, а его младшую сестру в возрасте 11 лет отдают замуж? Каково это — опекать малыша едва знакомой эфиопки, когда у тебя нет ни денег, ни еды? Каково это — быть изгнанным из собственного дома и чувствовать, что твои родители — враги своим же детям? Режиссер и сценарист Надин Лабаки сняла невероятную сильную драму. По мнению некоторых критиков, одну из лучших в 2018 году. И я с ними согласна.

Магазинные воришки/Manbiki kazoku

Япония

Сейчас у всех на слуху победитель Каннского кинофестиваля «Паразиты», да и вообще я, Южная Корея в последнее время — это некий феномен в мире телевидения и киноискусства. Но годом ранее гремели японцы, по крайней мере, в тех же Каннах, где взяли главную премию, а также на «Оскаре» и «Золотом глобусе» — где попали в шорт-листы. Почему так? Наверное, потому что и в первом фильме, и во втором показаны универсальные истории, понятные в любом уголке нашего земного шара. Картина «Магазинные воришки» рассказывает о жизни одной бедной семьи, вынужденной постоянно подворовывать в магазинах. Возвращаясь ночью после очередной кражи холодным вечером, отец семейства видит маленькую соседскую девочку на балконе, которую мать оставляет там не в первый раз, и решает забрать ее домой к своей семье. Родственники принимают маленькую Юри, но, конечно, долго такой рай в шалаше не сможет продлиться. Конечно, «деятельность» главных героев неоднозначна, тем интереснее наблюдать их путь, в том числе исправления, который режиссер показал как-то очень спокойно, меланхолично и тихо.

Боль и слава/Dolor y gloria

Испания

«Кожа, в которой я живу», «Возвращение», — мне нравится наблюдать за тем, что творит Педро Альмодовар, и мне нравится вот такое европейское кино, как «Боль и слава». Да и не только мне. В Каннах Антонио Бандерас за свою работу получил «Золотую пальмовую ветвь» как лучший актер, а сам фильм называют одним из лучших в фильмографии Альмодовара. Сюжет разворачивается вокруг кинорежиссера Сальвадора Малло, переживающего закат своей творческой карьеры. Малло страдает от заболеваний — как физических, так и ментальных. Забыться ему помогает наркотик, хотя, с другой стороны, он пробуждает в нем самые разные воспоминания. Некоторые считают, что во многом Альмодовар снимал кино про себя. Кто знает… Но понятно одно, это глубокая и грустная картина, а еще невероятно красивая с приятной цветовой гаммой.

Работа без авторства/Werk ohne Autor

Германия, Италия

Три часа этого фильма для вас пронесутся как тридцать минут, настолько он атмосферен и интересен, а каждый кадр, кажется, выверен оператором. «Работа без авторства» режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка показывает историю Германии глазами художника Курта. Вначале зритель наблюдает за детскими годами главного героя во времена процветающего нацизма, а затем становление молодого мастера в соцлагере ГДР и его бегство в ФРГ. Сбежав в Западную Германию, Курт решает начать писать картины, в которых отражается все то, что переживает лично он и все его поколение. И, конечно, не обойдется здесь и без личной драмы. Также очень рекомендую фильм режиссера 2007 года — «Жизнь других», за него фон Доннерсмарк взял свой первый «Оскар».