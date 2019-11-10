Запасы нефти в Иране выросли на треть 10.11.2019, 19:50

На юго-западе страны обнаружено нефтяное месторождение в 53 миллиарда баррелей.

В провинции Хузестан на юго-западе Ирана, на границе с Ираком, обнаружено нефтяное месторождение в 53 миллиарда баррелей. Об этом сообщил президент Ирана Хасан Рухани.

Нефтяное месторождение глубиной в 80 метров простирается на площади 2,4 тысячи квадратных километров, передает «Польское радио».

Согласно «Статистическому балансу мировых энергетических ресурсов», публикуемому каждый год британским концерном BP Иран занимает четвертое место в мире по запасам нефти после Венесуэлы, Саудовской Аравии и Канады. Его ресурсы оцениваются в 155 миллиардов баррелей. Открытие нового месторождения означает увеличение на одну треть нефтяного потенциала Ирана.