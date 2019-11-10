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«Самые разные силы объединяются в одном: аккумуляторного завода не должно быть»

  • 10.11.2019, 19:59
«Самые разные силы объединяются в одном: аккумуляторного завода не должно быть»

Организаторы митинга «Нет свинцовому заводу!» считают, что мероприятие удалось.

Днем 10 ноября на площадке у сцены в парке воинов-интернационалистов в Бресте прошел митинг, посвященный борьбе против завода АКБ под Брестом, пишет «Брестская газета».

По словам правозащитника Романа Кисляка, который вел митинг в этот раз, многие заочно поддерживали участников. Много кто следил за мероприятием через средства массовой информации.

Фото: b-g.by

«Осталось окончательно закрыть аккумуляторный завод. Чего мы и добиваемся», – добавил Роман Кисляк.

«Данный митинг продемонстрировал, что кандидаты в депутаты от различных партий и общественных организаций против завода. То есть самые разные политические силы в городе объединяются в одном: аккумуляторного завода не должно быть под Брестом. Участники митинга и другие брестчане настаивают на окончательном закрытии свинцово-кислотного завода под Брестом», – подвел итог митинга Роман Кисляк.

Фото: b-g.by

Кроме того, одновременно с митингом на площади Ленина в Бресте проходило традиционное кормление голубей в знаков протеста против аккумуляторного завода. Туда пришли в это воскресенье около 70 человек, которые чуть позже приняли участие в агитационном пикете кандидата в депутаты Игоря Масловского. Областной лидер социал-демократов баллотируется в Брестском-Пограничном округе № 4. Пикет также был посвящен ситуации вокруг аккумуляторного завода.


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