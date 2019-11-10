Видеофакт: Хоккеисты Беларуси и России устроили массовую драку 3 10.11.2019, 20:10

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На льду одновременно оказались два десятка игроков.

Хоккеисты юношеских сборных Беларуси и России устроили массовую драку в первом периоде матча на Кубке спортивного клуба Лукашенко. На льду одновременно оказались два десятка игроков, пишет tut.by.

Стычка началась после конфликта россиян с форвардами белорусского первого звена Федора Николаени и Егора Игнатенко.

Массовости драке добавил тот факт, что она случилась как раз во время смены составов, поэтому на льду одновременно оказались по две пятерки каждой из команд. Судьям стоило немалых трудов растащить дерущихся.

В итоге счет закончился разгромно для белорусов — они уступили 0:6.

Россияне не теряли очков на турнире, одержав три крупные победы. Белорусы в предыдущих встречах уступили словакам (3:4) и одолели Латвию (2:1).

Итоговая таблица:

1. Россия — 9 очков (3 матча; разница шайб 19−1)

2. Словакия — 6 (3; 7−10)

3. Беларусь — 3 (3; 5−11)

4. Латвия — 0 (3; 2−11).