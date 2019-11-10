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Какой будет погода в начале недели

  • 10.11.2019, 20:24
Какой будет погода в начале недели

Прогноз синоптиков на 11 ноября.

Облачно и до 14 градусов тепла будет в Беларуси 11 ноября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей территории страны пройдут дожди, ночью - сильные. Местами ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер будет переменных направлений, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от 5 до 11 градусов тепла. Днем по юго-востоку воздух прогреется до 12-14 градусов.


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