Путин обвиняется 6 10.11.2019, 20:31

2,913

Он сделал россиян бедными и привел в Гаагу.

Россия обвиняется. Путин обвиняется. Его страна, его власти предстанут перед судом ООН в Гааге. По обвинению в войне против Украины. Какой позор, пишет телеграм-канал СерпомПо.

Но это позор, если только посмотреть на начало новой России – время светлых надежд, свободы от власти спецслужб. Сейчас же, то, что Россия будет ответчиком в Гааге, для страны — рядовая новость.

И все же. Граждане, которые поддерживали Путина или которым было все равно, теперь, когда замаячила перспектива суда над Россией в Гааге, могут оценить, куда привели страну бессменный лидер и его компания.

Что вы получили взамен захвата Крыма? Войны в Сирии? Чем расплатилась с вами власть чекистов? За уничтожение свобод? За обогащение друзей и семьи Путина?

Если бы вы, граждане, получили рост уровня жизни, качественную медицину, ликвидацию призывной армии, возможности продвижения для ваших детей — был бы другой разговор.

Но вы в дополнение к просроченному «мочить в сортире» приобрели снижение уровня жизни, катастрофу в медицине, тотальное бесправие, коррупцию с самых низов до самых верхов и, главное – отсутствие какой-либо перспективы для вас и ваших детей.

У страны Путина нет будущего. С ним и его системой у России нет перспективы.

Суд над Россией в Гааге – это еще не точка, но уже восклицательный знак. Символ деградации – сесть на скамью подсудимых в городе, где судили военных преступников.