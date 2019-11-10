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Житель Молодечно поинтересовался у чиновника, куда идет дорожный налог

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  • 10.11.2019, 21:17
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Житель Молодечно поинтересовался у чиновника, куда идет дорожный налог

Власти твердят, что средств на ремонт нет.

Житель Молодечно обратился на прямую линию Миноблисполкома с просьбой отремонтировать дорогу Н-9112 Молодечно — Заболотье — Ивановщина — УСБ «Вилия», пишет сайт mlyn.by.

Анатолий Иванович рассказал проводившему прямую линию заместителю председателя Миноблисполкома Ивану Маркевичу о том, что этот участок трассы давно нуждается в ремонте:

— Дорога вся в ямах. Если в дождливую погоду по ней проедет сельскохозяйственная техника, другие машины двигаться не смогут. При этом вдоль дороги находится пять дачных кооперативов. Я обращался в ДРСУ №195, где мне сказали, что средств на ремонт нет.

Однако два года подряд в районной газете пишут, что будет проведено «улучшение» дорожного покрытия с добавлением гравийно-песчаной смеси.

По словам Анатолия Ивановича, некоторое время назад шла речь о том, что дорогу заасфальтируют.

— Мы прекрасно понимаем, что на это нужны средства. Но пусть хотя бы сделают подсыпку.

Напомним, что пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в Беларуси в 2015-м году. Это решение властей стало одним из самых спорных за последние годы.

Одним из главных последствий введения дорожного налога стал массовый отказ автовладельцев проходить технический осмотр, который увязали с выплатой пошлины.

В апреле этого года власти планировали отвязать дорожный сбор от прохождения техосмотра автомобиля и отменить. А вместо ввести госпошлину за пользование дорогами, которую можно будет оплачивать помесячно — только за период, когда автомобилист пользуется автомобилем. Однако, долгожданной отмены пошлины не произошло.


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