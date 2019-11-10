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Гарри Каспаров поддержал флешмоб против «Северного потока-2»

  • 10.11.2019, 21:45
Гарри Каспаров поддержал флешмоб против «Северного потока-2»
Фото: DELFI

Путинский режим пытается продлить себе жизнь.

Знаменитый российский шахматист, оппозиционер Гарри Каспаров поддержал проведение флешмоба с призывом остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2", передает svoboda.org.

С такой инициативой на VII Форуме свободной России, проходящем в Вильнюсе, выступила экологическая активистка Евгения Чирикова. Она предложила проводить акции и публиковать фотографии с хештегом #StopNordStream2, и Каспаров, как основатель Форума свободной России, поддержал эту идею.

Ранее Россия получила все необходимые разрешения для строительства "Северного потока-2". США и ЕС считают, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от Кремля. Против строительства также выступает Украина.

В Вильнюсе сегодня прошёл второй день открывшегося в субботу Форума. На него приехали несколько сот участников, как из России, так и со всего мира, в том числе и политические эмигранты. Каспаров на открытии Форума говорил о роли недавно умершего Владимира Буковского и других диссидентов в переменах в мире, который отмечает юбилей падения Берлинской стены.

В числе тем дискуссий, в частности, репрессивные практики путинизма. Бывший политзаключённый Даниил Константинов сказал, что режим движется в сторону тоталитаризма. Примером является борьба власти с инакомыслием, особенно с религиозными меньшинствами. Недавний узник российских тюрем украинский кинорежиссер Олег Сенцов заявил, что "У Украины и России общий враг – Путин". Правозащитник Лев Пономарёв считает, что в России еще не сложилась полноценная диктатура, поскольку речь не идет о единоличной власти. А Евгения Чирикова подчеркнула рост количества акций протеста в стране.


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