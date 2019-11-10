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На конкурсе «Мисс Мира Plus Size» участница из Беларуси завоевала титул вице-мисс

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  • 10.11.2019, 21:56
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На конкурсе «Мисс Мира Plus Size» участница из Беларуси завоевала титул вице-мисс

На международном конкурсе нашу страну представляли три участницы.

В эти выходные завершился международный конкурс красоты «Мисс Мира Plus Size». Беларусь покидает его с короной вице-мисс — титул завоевала бизнес-леди из Гомеля Наталья Колесникова. Первое место разделили Бразилия и Суринам, пишет tut.by.

В 2019-м за корону победительницы с белорусскими участницами конкурировали девушки из Бразилии, Украины, России, Латвии, Индии, Нидерландов, Суринама, Бельгии и Сингапура. Первое место разделили участницы из Бразилии и Суринама.

Нашу страну представляли три участницы. Интересно, что также в Top Five вошла еще одна белоруска — Екатерина Лаздовская, которая представляла Латвию. Девушка родилась в городе Глубокое. Когда ей было 2 года, семья переехала в Латвию. В 2009 году в Беларусь вернулась мать Екатерины, но сама девушка осталась, поскольку в Латвии у нее были семья и ребенок. Однако Беларусь Екатерина посещает часто, поскольку ведет тут бизнес (сеть салонов красоты в Глубоком) и навещает близких.

Кто представлял Беларусь на конкурсе?

Возможность представлять Беларусь Наталья Колесникова, Виктория Клевец и Инга Булицкая получили благодаря участию в проекте «Мисс Беларусь Plus Size». За это право они конкурировали с 146 девушками, которые подали заявку на участие в сентябре этого года. Затем был кастинг, отборочные этапы — и в результате организаторы определили тройку финалисток:

Вице-мисс мира plus-size 2019 Наталья Колесникова (Гомель)

Бизнесвумен и совладелица нескольких компаний в разных сферах: от строительно-монтажных работ, оптовой торговли стройматериалами до международного туризма. За свою жизнь открыла много бизнесов, а также стала счастливой женой и мамой двоих детей.

Пошла на конкурс, чтобы подать пример дочери и вдохновить ее не только деловыми мамиными успехами, но и ее красотой.

Инга Булицкая (Минск)

Инга выросла в интернате. Но трудности не сломили ее — сейчас она работает главным государственным налоговым инспектором и растит двух сыновей-спортсменов. Участвует в проекте, чтобы сломать стереотипы о женщине — государственном служащем. А также чтобы доказать — высокая должность и офисная работа не мешают быть элегантной и носить корону королевы красоты.

На конкурсе в Киеве получила титул «Мисс экстравагантность».

Виктория Клевец (Минск)

Дизайнер интерьеров, которая легко садится на шпагат и делает батман.

На «Мисс Мира Plus Size» получила титул «Мисс творчество», поскольку ее пластический этюд с мечом был признан лучшим творческим номером на конкурсе.

«Мы прошли непростой, но интересный путь, — говорит Наталья Колесникова, вице-мисс мира — 2019. — Каждая из нас старалась сделать все возможное, чтобы представить нашу страну достойно. И, конечно, я невероятно счастлива, что титул вице-мисс члены жюри присудили мне. Однако это не только моя заслуга — Национальный директор конкурса в Беларуси Евгения Тюленева приложила невероятные усилия, чтобы подготовить девушек к участию в Киеве, и собрала команду потрясающих специалистов. Работать с этими людьми было большой честью и огромным удовольствием».

На «Мисс Мира Plus Size» члены жюри оценивали не только внешность конкурсанток. Под пристальным вниманием были миссии девушек, которые они транслируют через участие в конкурсе, жизненные ценности, навыки самопрезентации и личные истории. Их девушки показали в своих видеовизитках. Инга Булицкая рассказала, о чем мечтала, когда росла в интернате, Виктория поделилась любовью к танцам, а Наталья рассказала, как поверила в то, что, несмотря на вес, достойна красивых платьев.


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