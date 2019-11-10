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Положение о призыве в армию: как будут вручать повестку и могут ли призвать после 27 лет?

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  • 10.11.2019, 22:19
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Положение о призыве в армию: как будут вручать повестку и могут ли призвать после 27 лет?

Опубликованы новые правила призыва в белорусскую армию.

На сайте pravo.by было опубликовано Положение о призыве в армию, где очерчены новые правила, передает «Белсат».

Повестку в армию может принести коммунальщик

Как прописано в Положении, вручать повестки могут те организации, которые «осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги». То есть повестку может принести коммунальщик. Также это может быть сотрудник исполкома, образовательного учреждения (вуза, колледжа и др.). Причем повестку могут принести как домой, так и и на работу или в место обучения.

Не получил повестку - попадешь в государственные СМИ

Если по каким-то причинам человек не получил повестку и не явился в комиссариат в определенное время, его имя и фамилия могут напечатать в местном средстве массовой информации.

Близнецы будут служить вместе

Если призываются близнецы, то служить они должны в одной воинской части. Исключение - некий медицинский показатель.

Отсрочка для студентов и «депутатов»

Отсрочку предоставляют молодым людям, которые учатся за границей на дневной форме обучения - один раз на период обучения. Для этого нужен документ, подтверждающий обучение в зарубежном вузе, переведенный на белорусский или русский язык и утверденный у нотариуса. Каждый год до 1 ноября этот документы нужно представлять в призывную комиссию. Если белорус учиться за границей в университете по направлению государственного органа или организации, им предоставляется отсрочка на период обучения на основании ходатайства государственного органа.

В связи с «депутатской» деятельностью предоставляется отсрочка гражданам на «срок осуществления ими депутатских полномочий».

Исполнилось 27 лет - не факт, что больше не призывник

Когда парню исполняется 27 лет и он не служил, его личное дело попадает военному комиссару, и на очередном призыве такие дела рассматриваются. Если в документах будут данные, свидетельствующие о нарушениях в ходе призывных мероприятий, комиссия может решить, что человек без оснований не прошел службу в армии. Если в личном деле человека будет копия решения приговора за уклонение от призыва, комиссия постановляет, что парень не пошел в армию без законных оснований. Причем решение комиссия принимает путем голосования - большинством голосов. Если комиссия принимает такое решение, то человек зачисляется в запас и принимается на воинский учет военнообязанных.


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