Белорусский фильм «Франка» отметили на фестивале в Германии 10.11.2019, 22:48

Картина получила приз в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм».

Белорусский фильм “Франка” отметили на кинофестивале в Германии. Короткометражка режиссёра Митрия Семенова-Алейникова получила приз на Коттбусском восточноевропейском фестивале в номинации "Лучший игровой короткометражный фильм", передает Еврорадио.

Фильм рассказывает про контуженного немецкого солдата, который приходит на белорусский хутор. Там прячутся от войны несколько женщин. Сначала они чуть не убивают немецкого солдата, но потом решают оставить у себя.

Митрий Семенов Алейников — белорусский режиссёр, сценарист. Родился в Минске в 1990 году. В 2007 экстерном закончил школу и поступил в Белорусскую государственную академию искусств на специальность актер драматического театра и кино. В 2013 году продолжил образование в Москве.

Снял фильмы: “Одной крови”, “Чудеса. Привала”, “Война. Остаться человеком”.