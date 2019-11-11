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NEXTA: Будьте готовы!

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  • 11.11.2019, 8:06
  • 6,352
NEXTA: Будьте готовы!
Фото: tut.by

В следующий раз придут даже те, кто опасался.

Блогер NEXTA прокомментировал в своем Telegram-канале встречу подписчиков в Минске, которая прошла на площади Свободы 8 ноября:

- Во-первых, спасибо!

Спасибо всем, кто не побоялся запугиваний ни колхозных троллей в соцсетях, ни забитых училок с немодными начесами на головах и пустотой внутри них, ни кураторов групп из ВУЗов и колледжей, ни тружеников фронта продажной любви к "президенту" из БРСМ. Как видите, акция на площади Свободы 8 ноября у нас в итоге была. А нам за это — ничего не было. Как мы и обещали.

Получилось нереально круто. Люди пришли не только абсолютно добровольно, без загонов "кураторами", но и вопреки собранным на мероприятие милиционерам в штатском и прочим провластным гопникам. Пришли, без всякого преувеличения, самые смелые. А значит, в следующий раз придут даже те, кто раньше опасался. Да и времени на подготовку у нас было менее недели.

Особая благодарность — за атмосферу. Это была встреча настоящих единомышленников, действительно свободных людей! Спасибо за высказанные мнения и выдвинутые идеи — все это зафиксировано и сейчас внимательно изучается, а кое-что даже будет реализовано.

А главное — держитесь друг за друга. Сохраняйте контакты. Будьте готовы. И помните: наша сила — в единстве. Вместе мы победим. Жыве Беларусь!

Напомним, что 8 ноября популярный белорусский блогер Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиковв Минске на площади Свободы . На встречу пришло около 2 тысяч человек.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель на встрече NEXTA призвал собраться 15 ноября на Октябрьской площади. Митинг будет полностью легальным, поскольку до 17 ноября в Беларуси продолжается избирательная кампания, и все будет проходить в рамках агитационной кампании кандидатов в депутаты.


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