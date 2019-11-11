Еще одна бессонная ночь 16 11.11.2019, 8:11

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Как же он жалеет, что у Беларуси нет выхода к морю.

Знаете, о чем будет больш всего жалеть Лукашенко в последние дни? О том же, о чем вчера пожалел его друг и коллега по клубу диктаторов из Боливии Эво Моралес, пишет Telegram-канал "Баста!".

Об отсутствии выхода к морю.

У Моралеса был запасной аэродром с маленьким заранее заправленным самолетом. Но улететь из восставшей Боливии он так и не смог. Все соседи отказались предоставить ему воздушное пространство.

Лукашенко разругался с Западом, сотни раз "кидал" Россию, в Украину его тоже вряд ли пустят.

Еще одна бессонная ночь и тревожные мысли о будущем...