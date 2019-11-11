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В Румынии на выборах побеждает действующий президент

  • 11.11.2019, 8:24
В Румынии на выборах побеждает действующий президент
Фото: Reuters

Cтрану ожидает второй тур.

По предварительным данным, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис становится победителем первого тура президентских выборов, сообщает «Украинская правда».

По подсчету 90 процента бюллетеней, Йоханнис, представитель Национал-либеральной партии, набирает более 36 процентов голосов. За его ближайшую конкурентку социал-демократа, экс-премьера Румынии Виорику Денчиле проголосовали 24 процента избирателей.

Лидер гонки уже заявил о победе. Ожидается, что официальные результаты первого тура выборов будут обнародованы в понедельник.

Второй тур состоится 24 ноября.

Предыдущие предвыборные результаты опросов прогнозировали победу действующему президенту Клаусу Йоханнису с 40% голосов избирателей. После победы Йоханнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией. Переизбрание Йоханниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.


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