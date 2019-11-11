закрыть
11 ноября 2019, понедельник, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Диктатор Моралес пытался бежать в Аргентину, но ему отказали

8
  • 11.11.2019, 8:51
  • 3,847
Диктатор Моралес пытался бежать в Аргентину, но ему отказали
Фото: La Patria

Cамолету пришлось приземлиться на территории Боливии.

Боливийский телеканал Unitel в воскресенье продемонстрировал кадры вылета самолета диктатора Эво Моралеса Аймы из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде боливийской столицы Ла-Пас, сообщает "Интерфакс".

При этом боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешение у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но получил отказ.

По данным ряда латиноамериканских СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.


популярное за неделю

Мнение

15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич
Решалы
Решалы Ирина Халип