Диктатор Моралес пытался бежать в Аргентину, но ему отказали

Диктатор Моралес пытался бежать в Аргентину, но ему отказали8
- 11.11.2019, 8:51
- 3,847
Cамолету пришлось приземлиться на территории Боливии.
Боливийский телеканал Unitel в воскресенье продемонстрировал кадры вылета самолета диктатора Эво Моралеса Аймы из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде боливийской столицы Ла-Пас, сообщает "Интерфакс".
При этом боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешение у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но получил отказ.
По данным ряда латиноамериканских СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.