Диктатор Моралес пытался бежать в Аргентину, но ему отказали 8 11.11.2019, 8:51

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Фото: La Patria

Cамолету пришлось приземлиться на территории Боливии.

Боливийский телеканал Unitel в воскресенье продемонстрировал кадры вылета самолета диктатора Эво Моралеса Аймы из аэропорта "Эль-Альто", расположенного в пригороде боливийской столицы Ла-Пас, сообщает "Интерфакс".

При этом боливийская радиостанция PioDoce проинформировала, что экипаж самолета запросил разрешение у Аргентины на пролет через территорию этой страны, но получил отказ.

По данным ряда латиноамериканских СМИ, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.