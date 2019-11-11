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Александр Глеб: Такую атмосферу в Беларуси не найдешь нигде, кроме Бреста

  • 11.11.2019, 10:49
Александр Глеб: Такую атмосферу в Беларуси не найдешь нигде, кроме Бреста

Белорусский плеймейкер высказал мнение о брестском «Динамо».

- "Динамо" может выиграть чемпионство, может, они выступят более удачно в следующем году.

- Громкая пиар-кампания с Диего Марадоной может на это повлиять? Вряд ли.

- Ну вы ж знаете, это так чисто — заплатили, немножко распиарить, чтобы интерес больше был именно к белорусскому футболу, в частности к брестскому "Динамо".

- Но одного интереса мало.

- Мало. Но посмотрите, как зрители ходят на "Динамо" Брест, какая там атмосфера. И все клубы, которые туда приезжают и играют, уезжают, даже если проиграли, в хорошем эмоциональном настроении. Потому что такую атмосферу в Беларуси, наверное, не найдешь нигде, кроме Бреста, — сказал Глеб в программе "В людях" на СТВ, передает pressball.by.


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