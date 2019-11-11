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Брестскому «Динамо» для победы в чемпионате Беларуси достаточно набрать два очка в двух матчах

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  • 11.11.2019, 11:53
Брестскому «Динамо» для победы в чемпионате Беларуси достаточно набрать два очка в двух матчах

Брестчане впервые в истории могут стать чемпионами.

Брестское "Динамо" не смогло досрочно завоевать золотые медали чемпионата Беларуси.

Команда из города над Бугом не смогла обыграть "Ислочь" (1:1), а БАТЭ, занимающий второе место, нанес поражение "Витебску" (2:1). Тем не менее, "Динамо" может взять титул уже в следующем туре — в случае победы над "Витебском" дома, или если борисовчане потеряют очки в домашней игре с минским "Динамо".

В целом, для победы в чемпионате брестчанам достаточно набрать два очка в последних двух турах.

Календарь "Динамо" Брест

23.11. "Витебск" (дома)

30.11. "Динамо" Минск (в гостях)

Календарь БАТЭ

23.11. "Динамо" Минск (дома)

30.11. "Торпедо"-БелАЗ (в гостях)


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