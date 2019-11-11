Олег Сенцов — белорусам: Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина 1 11.11.2019, 11:55

Олег Сенцов

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Украинцы солидарны с борцами за свободную Беларусь.

Об этом Charter97.org заявил украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов:

- Я знаю и слежу за ситуацией в Беларуси. Знаю, что у вас есть политзаключенные. Понимаю, что вам очень тяжело сопротивляться, ситуация у вас еще хуже, чем в России. Спасибо белорусам, которые меня поддерживали, рисковали.

Людям, которые борются за свободу в Беларуси, желаю не сдаваться, ведь есть вещи, которые дороже всего. Это свобода, за нее приходится платить. Украинцы полностью солидарны с вами и желают вам победы. Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина. Я понимаю, что эти вещи взаимосвязаны. Мы смогли, не до конца правда, он [Путин] вцепился нам в ногу и не отпускает, но мы освободимся. Надеюсь, что вы также будете рано или поздно свободными. Жыве Беларусь!