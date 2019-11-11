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Белорусские киберспортсмены попали под санкции американской компании

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  • 11.11.2019, 12:38
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Белорусские киберспортсмены попали под санкции американской компании

Участие в ивентах по Fortnite запрещено тем регионам, которые находятся под санкциями США. 

Американская компания Epic Games не допустила игроков из некоторых стран и регионов до выступления в киберспортивной дисциплине Fortnite. В список попали жители Беларуси. Информация об этом появилась на официальном сайте, сообщает cybersport.ru.

Запрет также коснулся игроков из Центрально-Африканской Республике, Крыму, Демократической Республике Конго, на Кубе, в Эритрее, Гвинее-Бисау, Иране, Ираке, Ливане, Либерии, Ливии, Мьянме (Бирме), Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане и Сирии. В пункте 3.6.1 регламента серии указано, что ограничения наложили в соответствии с законодательством США.


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