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Милевский против Глеба: закулисье матча брестского «Динамо» и «Ислочи»

  • 11.11.2019, 13:13
  • 1,407
Милевский против Глеба: закулисье матча брестского «Динамо» и «Ислочи»
Фото: ФК «Ислочь»

В воскресенье два крутейших футболиста, родившихся в Беларуси, выяснили отношения между собой.

Александр Глеб впервые за долгие годы сыграл против Артема Милевского. Встреча их команд – «Ислочи» и брестского «Динамо» – закончилась вничью. Такой результат отложил долгожданное чемпионство брестчан, которые объявили войну АБФФ. Еще жарче это противостояние поддержали фанаты «Динамо», которые скандировали оскорбительные кричалки в адрес руководства АБФФ. При этом босс «сине-белых» Александр Зайцев смотрел футбол в компании главы федерации Владимира Базанова, пишет «Трибуна».


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