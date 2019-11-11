Геннадий Федынич: Люди имеют право свободно собираться 1 11.11.2019, 14:35

1,120

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Властям придется выполнять то, о чем сегодня говорит молодежь.

5 ноября независимый профсоюз РЭП представил 32 требования к властям в социальной и экономической сферах, которые получили название «Платформа».

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к лидеру независимого профсоюза РЭП Геннадию Федыничу, чтобы узнать, есть ли реакция на требования со стороны властей.

- Наша «Платформа» — это не одного дня работа. Сегодня наши требования были направлены вместе с сопроводительными записками в администрацию Лукашенко, правительство и так называемый парламент. Что касается дальнейшего продвижения этой программы в общество, организации круглых столов, cбора подписей, то оно будет обсуждаться 20 ноября после предложений от регионов. Мы не форсируем события, пусть закончатся эти псевдовыборы и все идет своим чередом.

- Какие отзывы вы получаете о своей программе от простых белорусов?

- Те, кто успел прочитать и ознакомиться — абсолютно поддерживают нашу программу. Никто не обвиняет нас в популизме, не говорит, что в программе что-то надуманное. Наоборот, делают какие-то свои предложения, предлагают что-то внести.

Безусловно, все моменты не учтешь, а то бы получился огромный катехизис.

Мы делаем «Платформу» не просто так. Будут созданы экспертные группы по различным направлениям. Если правительство захочет — будем вместе обсуждать. Не захочет — будем самостоятельно обсуждать изменения в пенсионной реформе, медицинской реформе. Мы готовы работать, а не просто «прокукарекать», что у нас есть какие-то требования, а власти пусть их решают. Нет, мы готовы работать в этом направлении с представителями гражданского общества, заинтересованными специалистами.

- 8 ноября в Минске прошло обсуждение нашумевшего фильма блогера NEXTA. Как вы относитесь к этому событию?

- Во-первых, я хочу сказать, что эта акция была очень молодежной и креативной. Она показала, что молодежь, новые лица, которые пришли, все имеют потребность в обсуждении выхода из той ситуации, в которой оказалась наша страна.

Понятно, что это мероприятие не могло собрать большего количества участников, но это уже лучше, чем 30-50 человек.

Думаю, что власти не должны боятся этого креатива, ведь люди просто приходят и высказывают свое мнение. Тем более, что идет избирательная кампания. Самое время обсудить, предложить, быть услышанным и услышать того, кто предлагает. Главное, чтобы у акции было продолжение.

- Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель предложил 15 ноября в 18:00 на Октябрьской площади провести Встречу свободных людей. Она будет проходить в рамках избирательной кампании. Поддерживаете ли вы такую инициативу?

- Сегодня нужно использовать избирательную кампанию для проведения митингов и пикетов. Пусть люди подходят, обсуждают, ведь они живут в своей стране. Почему белорусы не имеют права на выражение каких-то мыслей, если они даже отличны от того, что говорят власти? Радуейтесь, что есть отличная точка зрения, а не всеобщий «одобрямс». На белорусских кухнях никакого «одобрямса» нет. Приходите на пикеты и слушайте! Рано или поздно придется выполнять то, о чем сегодня говорит молодежь, говорят пенсионеры, рабочие. Поэтому я считаю это предложение абсолютно адекватным. Его не стоит боятся ни властям, ни белорусам. Люди имеют право собираться и обсуждать проблемы