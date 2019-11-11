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Хоккеисты минского «Динамо» посетили церковь

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  • 11.11.2019, 17:55
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Хоккеисты минского «Динамо» посетили церковь

У минчан серия из 11 поражений подряд, которую они никак не могут остановить.

Хоккеисты минского "Динамо", вероятно, хотят остановить серию поражений с Божьей помощью. Перед матчем в чемпионате КХЛ по крайней мере некоторые игроки посетили православный храм всех святых по улице Калиновского в Минске. Фото появилось в Instagram канадского легионера Райана Спунера. Официальной информации о походе хоккеистов в храм пока нет, передает euroradio.fm.

У минского "Динамо" серия из 11 поражений подряд, которую они никак не могут остановить. 12 ноября динамовцы принимают "Торпедо" из Нижнего Новгорода, начало в 19 часов.

Кстати, в октябре в Солигорске ГАИшник объяснил, зачем батюшка освящает в городе дороги: "Последний шанс".

В Twitter появилось интересное видео — хоккеисты толкают свой клубный автобус, а за рулем сидит гендиректор Дмитрий Басков.


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