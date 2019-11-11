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В солигорский «Шахтер» перешел чемпион Молдовы

  • 11.11.2019, 19:15
В солигорский «Шахтер» перешел чемпион Молдовы
Юрий Кендыш

Юрий Кендыш в завершившемся сезоне чемпионата Молдовы стал лучшим бомбардиром.

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал контракт с солигорским "Шахтером".

Срок соглашения рассчитан до конца 2022 года, передает pressball.by.

Кендыш известен белорусским болельщикам по выступлениям за минский "Партизан", жодинское "Торпедо-БелАЗ", мозырскую "Славию", "Динамо-Брест" и БАТЭ. В Литве полузащитник играл в "Тракае" и "Жальгирисе". До перехода в солигорскую команду Юрий защищал цвета "Шерифа", в составе которого в нынешнем сезоне стал чемпионом Молдовы и лучшим бомбардиром первенства, забив 13 мячей.


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