В солигорский «Шахтер» перешел чемпион Молдовы 11.11.2019, 19:15

Юрий Кендыш

Юрий Кендыш в завершившемся сезоне чемпионата Молдовы стал лучшим бомбардиром.

Белорусский полузащитник Юрий Кендыш подписал контракт с солигорским "Шахтером".

Срок соглашения рассчитан до конца 2022 года, передает pressball.by.

Кендыш известен белорусским болельщикам по выступлениям за минский "Партизан", жодинское "Торпедо-БелАЗ", мозырскую "Славию", "Динамо-Брест" и БАТЭ. В Литве полузащитник играл в "Тракае" и "Жальгирисе". До перехода в солигорскую команду Юрий защищал цвета "Шерифа", в составе которого в нынешнем сезоне стал чемпионом Молдовы и лучшим бомбардиром первенства, забив 13 мячей.