Крэйг Вудкрофт: Посмотрите в зеркало! Кто виноват? 11.11.2019, 20:45

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Крэйг Вудкрофт

Главный тренер минского «Динамо» рассказал, как общается с игроками после поражений.

Об этом рулевой минского хоккейного "Динамо" Крэйг Вудкрофт рассказал в интервью корреспонденту tut.by Кириллу Клименкову.

- После поражений вы часто говорите, что сегодня игроки не были готовы платить нужную цену за победу. Почему это происходит? Они недостаточно профессиональны или их класс не соответствует лиге?

- Класс игроков? Послушай, я знаю два необходимых критерия, чтобы обыграть более сильную команду.

Во-первых, ты должен быть готовым к игре и выкладываться на все сто процентов. Насколько я знаю, это качество характерно для белорусов. Для этого не надо никакого таланта. Только внутренняя сила и настойчивость в выполнении своей работы. И это мое обязательное требование. Без всяких условий, без каких-то оправданий! Каждый матч ты должен пахать на льду!

Во-вторых, победная культура. Если мы выходим с настроем на выигрыш и каждый готов биться за своего партнера, то у нас есть шанс на победу даже против самого сильного соперника.

Для этого нужен талант? Нет! Мастерство, класс? Нет!

Когда я говорю, об отсутствии профессионализма, о нежелании платить цену, об отсутствии желания побеждать, то я имею в виду именно эти два качества. У нас далеко не самая мастеровитая команда в лиге. Это факт. У нас много совсем молодых и неопытных игроков. И если мы будем проявлять характер в течение 60 минут, демонстрировать безусловную нацеленность на победу, будем готовыми сбросить перчатки ради своего партнера по команде, то мы начнем побеждать. И если к этому добавим строжайшее выполнение игрового плана, то победы придут. Мы выигрывали, когда игроки демонстрировали все эти качества.

Нам нужно снова наладить механизм. Но это непростой ремонт. Это может занять много времени, потому что речь идет о ментальности человека. Сейчас у нас половина команды еще никогда не играла на таком уровне, а вторая просто привыкла проигрывать. У них больше знаний о поражениях, нежели о победах.

Каждый день мы работаем, чтобы это изменить. И для этого важно, чтобы игроки были честны перед собой. Мы им постоянно говорим: "Посмотрите в зеркало! Почему мы там, где мы сейчас? Какие у вас есть оправдания? Кто виноват? Может, водитель автобуса? Или пресс-атташе? Или журналисты? Или тренер? Или гендиректор? Кто выходит на лед? Кто решил не следовать плану на игру? Кто вообще решил не играть в хоккей в Уфе? Это результат вашей работы!".

Наша команда должна настолько ненавидеть поражения, что, когда лидеры видят, что кто-то выпал из структуры игры или не выполняет свои обязанности, они должны сказать: "Если еще раз так сделаешь, то я тебе втащу! Потому что я не хочу проигрывать из-за твоих ошибок"!

И мы делаем все возможное, чтобы каждый игрок был в душе победителем, потому что лично я ненавижу проигрывать!