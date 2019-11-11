Видеохит: В Аргентине на открытии стадиона выступил огромный огненный лев

Видеохит: В Аргентине на открытии стадиона выступил огромный огненный лев1
- 11.11.2019, 20:55
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Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны.
Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» 10 ноября вернулся на родной стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирши». Возвращение получилось крайне эффектным: на стадион спроецировали голографического огненного льва (это один из символов клуба). Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны, попутно рыча, пишет «Медуза».
Возвращения на стадион игроки и болельщики «Эстудиантес» ждали 14 лет: в 2005 году арену закрыли из-за проблем с безопасностью, реконструкцию начали только в 2008 году.
#TodosParaUNO ¡POCAS VECES VISTO ALGO ASÍ! Un León de fuego apareció en la fiesta de Estudiantes y caminó por arriba del nuevo estadio. La fiesta del Pincha tiene todos los condimentos. ¡Dejó a todos sin palabras! pic.twitter.com/C1ttoYwnqJ— SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2019