Видеохит: В Аргентине на открытии стадиона выступил огромный огненный лев 1 11.11.2019, 20:55

1,347

Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны.

Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» 10 ноября вернулся на родной стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирши». Возвращение получилось крайне эффектным: на стадион спроецировали голографического огненного льва (это один из символов клуба). Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны, попутно рыча, пишет «Медуза».

Возвращения на стадион игроки и болельщики «Эстудиантес» ждали 14 лет: в 2005 году арену закрыли из-за проблем с безопасностью, реконструкцию начали только в 2008 году.