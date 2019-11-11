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Видеохит: В Аргентине на открытии стадиона выступил огромный огненный лев

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  • 11.11.2019, 20:55
  • 1,347
Видеохит: В Аргентине на открытии стадиона выступил огромный огненный лев

Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны.

Аргентинский футбольный клуб «Эстудиантес» 10 ноября вернулся на родной стадион «Эстадио Хорхе Луис Хирши». Возвращение получилось крайне эффектным: на стадион спроецировали голографического огненного льва (это один из символов клуба). Животное по-хозяйски прошлось по крыше боковой трибуны, попутно рыча, пишет «Медуза».

Возвращения на стадион игроки и болельщики «Эстудиантес» ждали 14 лет: в 2005 году арену закрыли из-за проблем с безопасностью, реконструкцию начали только в 2008 году.


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