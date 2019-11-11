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Асад, его родня и московский небоскреб

  • 11.11.2019, 21:50
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Асад, его родня и московский небоскреб
Башар Асад и Владимир Путин

Россия играет роль важнейшего хранителя сирийского режима.

"(...) Несколько членов семьи Махлуф, включая некоторых братьев сирийского диктатора Башара Асада, и некоторые их родственники, приобрели как минимум 20 квартир стоимостью 40 млн долларов в Москве за последние 6 лет, используя сложную цепь компаний и кредитные договоры, что демонстрирует роль России в качестве важнейшего хранителя сирийского режима. Это также показало, какую роль играли так называемые "фондовые менеджеры Асада", содействуя режиму в перемещении денежных средств вне зоны досягаемости западных санкций", - сообщает газета Financial Times (перевод — inopressa.ru) в статье, посвященной расследованию этого вопроса.

"Как показывают документы о регистрации права собственности, с 2013 года по июнь этого года семья и члены ее окружения, многие из которых находятся под санкциями ЕС или США за свою роль в сирийском конфликте, приобрели роскошные квартиры в комплексе "Город Столиц". В большинстве случаев они использовали кредитные схемы с участием ливанских офшорных компаний, которые сейчас являются официальным собственниками квартир, согласно документам, полученным антикоррупционной организацией Global Witness и изученным Financial Times", - пишут авторы статьи Генри Фой и Хлоя Корниш.

"Москва была верным союзником сирийской семьи Асадов с начала ее правления почти 50 лет назад, в период существования СССР. Но с 2015 года президент Путин сформировал еще более крепкие связи с Дамаском, когда Кремль направил свою военную поддержу режиму Асада", - говорится в статье.

"(...) С помощью своих союзников сейчас Асад вновь контролирует большую часть Сирии, отвоевав территорию у оппозиционных мятежников. Но это далось огромной ценой: конфликт привел к переселению более чем 12 млн человек, утверждает ООН, и смерти около 500 тыс., по сообщениям Сирийского центра политических исследований, хотя подсчет был остановлен в 2016 году", - подчеркивается в статье.

"(...) Имущественные сделки в Москве раскрывают один из механизмов, посредством которого сирийские правящие семьи накопили и постарались обезопасить свое состояние, несмотря на финансовые санкции (...). Но они также проливают свет на роль России в качестве убежища для инсайдеров режима и их денег", - указывается в публикации.

"(...) Россия с самого начала помогала режиму Асада обходить санкции, - сказала Financial Times Лина Хатиб, глава ближневосточной и североафриканской программы в Chatem House. - Сейчас Россия считает себя гарантом cирийского государства и потому [предпринимает] все возможные действия, включая военные, политические, и экономические, чтобы поддерживать жизнеспособность Сирии и при этом сохранять ее лояльность Москве".

"(...) Россия настаивала на том, что у ее компаний будет шанс извлечь выгоду из природных ресурсов Сирии, включая фосфаты, нефть и газ, и последующей реконструкции. Она также продала Сирии оружия на миллиарды долларов", - сообщают авторы статьи.

"(...) Из 20 апартаментов 13 были куплены напрямую или компаниями, управляемыми 48-летним Хафезом Махлуфом, бывшим главой управления сил безопасности и центральным игроком разгона мирных протестующих в 2011 году. Две другие квартиры были приобретены женой и невесткой старшего брата Хафеза Рами, долгое время считавшегося самым влиятельным бизнесменом Сирии. Три другие квартиры в московских небоскребах купили напрямую трое других родственников Махлуфа, - информирует издание. - Как минимум четыре из этих квартир используются как жилые, согласно дополнительным сведениям Financial Times, включая недвижимость, которая находится в совместной собственности братьев-близнецов Рами и Хафеза - Айада и Ихаба.

"(...) После Асадов Махлуфы - наиболее влиятельный клан в Сирии, и их ресурсы укрепили власть режима, - говорится в статье. (...) На Западе нескольких членов семьи Махлуф, включая всех четверых братьев - и других бизнесменов - обвиняют в том, что том, что они действуют как прикрытие для семьи Асадов. "Они все - фондовые менеджеры для Асадов", - указал сирийский аналитики в Европе, попросивший не называть его имени. - Они могут делать свои собственные деньги, но они там из-за Асадов и должны присматривать за их богатством". (...) В последние несколько месяцев казалось, что напряжение между Асадом и Махлуфами усиливается. В военной экономике Сирии появились новые трейдеры и бросили Рами вызов. По словам бизнесменов и аналитиков, режим ослабил влияние Рами в компании Syriatel и присвоил его влиятельную благотворительную организацию Al Bustan, которая предположительно использовалась для спонсирования проправительственных бойцов наряду с благотворительной деятельностью. (...) Аналитики предполагают, что Махлуфы, возможно, хотят, чтобы их богатства находились вне Сирии, чтобы уберечь их от рук Асада".

"(...) Махлуфы начали делать инвестиции в 2013 году, (...) когда Разан Отман, жена Рами Махлуфа, и ее сестра Нидаа купили апараменты на 58 и 53 этажах в здании "Города Столиц". В марте 2015 года, Хафез купил еще одну квартиру на 60 этаже. В сентябре 2015 года, когда российские истребители начали бомбить удерживаемые оппозицией территории Сирии, его сестра Кинда последовала этому примеру и приобрела недвижимость на 20 этаже, - передают авторы. - (...) Основная часть покупок пришлась на год после военного вторжения Москвы. Согласно корпоративным документам, 16 сентября 2016 года три зарегистрированных в России компании, контролируемые Хафезом (...),приобрели еще 11 квартир общей площадью 2 112 квадратных метров, расположенных между 61 и 65 этажами 73-этажного здания". (...) Займы трем компаниям предоставлялись ливанской организацией Nylam Sal Offshore, говорится в публикации.

Спустя 18 месяцев после покупки, контроль над тремя компаниями и квартирами, находящимися у них в собственности, перешел от Хафеза к Briana Sal Offshore, другой ливанской компании c теми же директорами и юридическим адресом, что и у Nylam.

"(...) Андрей Бакланов, бывший посол России в Саудовской Аравии, отметил, что в этих инвестициях нет "ничего сенсационного" и что они являются результатом западных санкций, лишающих других альтернатив. "Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где они могут быть уверены, что с этими деньгами ничего не случится", - заявил он. - Западные страны отталкивают сирийцев и их капитал. Для них единственный выход - это Россия и страны, где они могут чувствовать себя в безопасности".


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