«Госрегулятору в лице Минсвязи пора заняться своей непосредственной работой» 1 11.11.2019, 22:06

Или он в доле с «Табакерками»?

"Табакерки" оказались не единственным средством для экономии средств пенсионного фонда и превращения Беларуси в чемпиона мира по смертности от рака лёгких, пишет телеграм-канал NEXTA.

К делу подключился мобильный оператор МТС, 51 % доли в котором, кстати, принадлежит государству. Сегодня, 11 ноября, он разослал своим абонентам SMS с прямой рекламой сайта табачного производителя.

Вообще-то, реклама табачных изделий с использованием сетей электросвязи (да и не только их) в Беларуси категорически запрещена законом. Как и в целом SMS-спам без согласия получателей. Разумеется, оператор сейчас будет кричать о том, что "рассылка была произведена несанкционированно", но мы-то знаем, что без согласования с оператором это сделать, мягко говоря, трудновато, а уж буквенное альфа-имя получить - и вовсе технически невозможно.

Кажется, госрегулятору в лице Минсвязи пора заняться своей непосредственной работой. Если он, конечно, не в доле с сигаретными барыгами.