Гидромет: Завтра в Беларуси будет до +12°С 11.11.2019, 22:50

Прогноз погоды на 12 - 14 ноября.

12 ноября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщает Гидромет.

Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью слабый, днем умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью -1..+4°С, при прояснениях -2..-4°С, максимальная днем +6..+12°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем слабо падать.

13-14 ноября Беларусь окажется на западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой, лишь в западных районах республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта.

13 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь местами по западу пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу страны, днем +9..+15°С, по югу до +17°С.

14 ноября будет преобладать облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по западу страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +4°С по востоку до +12°С по западу республики, максимальная днем +6..+13°С, местами до +15°С.