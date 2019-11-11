Организатор забастовки студентов в Минске: Собралось очень много людей 11.11.2019, 23:27

Студенты решительно выступили против несправедливости.

Студенты Минского инновационного университета начали забастовку. Причина - не продление аккредитации по 5 ключевым специальностям: правоведение, экономика и управление на предприятии, программное обеспечение информационных технологий, транспортная логистика и психология, передает «Белсат».

Организатор протеста студент Федор Богданов сетует на несправедливость:

«Собралось много человек, очень много, я, честно говоря, думал, что будет меньше. Студенты различных специальностей. Собрались, высказали свою позицию, как они видят эту ситуацию. Очень предвзято к нам отнеслись, как я считаю».

Каждые 5 лет частные учебные заведения должны проходить аккредитацию в Министерстве образования. Глава Минского инновационного университета говорит, что претензии к ним со стороны Минобразования не были четко очерчены.

«Пришла комиссия, проверила наш университет и сделала заключение. Заключение подтвердило наш вид университета, 2 специальности аккредитовано, на которых учится около 140 студентов. А те 5 специальностей, на которых обучалось около 93% студентов, не аккредитовали без объяснения причин», - говорит Николай Суша.

По словам ректора, на проверках знаний студентов, которые проводились Министерством образования, учащиеся Минского инновационного университета показали высокие результаты. Например, более 90% студентов специальности «правоведение» сдали этот экзамен. При официальном разрешенном минимуме 60%.

«Нам не дали никаких объяснений, почему нас не аккредитовали, ведь результаты мы показали наилучшие», - говорит глава университета.

«Естественно, люди высказывались против закрытия университета. Закрывать его - несправедливо, и оснований для это точно нет», - рассказывают студенты МИУ.

Студенты не согласны как минимум с тем, что их хотят перевести в другие государственные вузы, и им придется досдавать уйму предметов.

«Мне кажется, это очень большой толчок для общества, чтобы задуматься, что все же существуют студенческие проблемы у нас, и их как-то надо решать. Их достаточно везде, во всех университетах. И вот точный прецедент, который только что случился », - говорит представитель Объединения белорусских студентов Сергей Дубина.

Студенты Минского инновационного университета подчеркивают, что забастовка - исключительно их инициатива, администрация учебного заведения о протестах никого не просила. Администрация собирается обжаловать результаты комиссии Министерства образования. А сам учебный процесс в университете возобновится уже завтра.