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На что Лукашенко тратит деньги из своего личного фонда?

  • 12.11.2019, 8:10
На что Лукашенко тратит деньги из своего личного фонда?

Суммы в нем достаточно серьезные.

Комитет Госконтроля опубликовал итоги аудита исполнения бюджета за 2018 год. Заключение КГК — единственный источник, где можно найти хоть какую-то информацию по резервному фонду Лукашенко. Откуда он появился и на какие нужды он используется? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к экономисту Льву Марголину.

- Cуществует государственный бюджет, который принимает так называемая палата представителей. Насколько осознанно она его принимает — это отдельный вопрос, но госбюджет принимает форму закона. Там все расписано по статьям. Занимается его воплощением в жизнь правительство. Если что-то в нем израсходовано не так, то это приравнивается к нарушению закона со всеми вытекающими последствиями. Существует также резервный фонд, которым распоряжается Лукашенко. На что расходовать средства из него решает только он сам. Причем суммы там достаточно серьезные.

У правительства также имеется свой резервный фонд, который используется в случае каких-то пожаров, катаклизмов, непредвиденных ситуаций. Но фонд, которым распоряжается Лукашенко, не привязан к этим ситуациям. Это просто деньги, которыми он распоряжается.

- Как оказалось, в фонд поступают деньги, которые удалось сэкономить в других сферах. В том числе — социальных. Имеет ли это смысл в наших реалиях, когда бюджет планируется дефицитным?

- На мой взгляд, этот фонд не имеет никакого смысла. Просто Лукашенко хочет иметь деньги, которыми он мог бы лично и безотчетно распоряжаться. Почему делается так, что лишние средства, которые правительство не израсходовало, зачисляются в этот фонд — не совсем понятно. Думаю, что можно найти, куда их использовать. Тем более, что в течение года можно вносить коррективы в бюджет и использовать деньги по другим статьям. Но, как вы видите, принимается решение, что помимо тех денег, которые сразу зачисляются в фонд, он наполняется неиспользованными средствами по другим статьям бюджета. Какого-то серьезного смысла тут нет и очень сложно усмотреть.

- В статьях расходов фонда Лукашенко очень много размытых формулировок. К примеру — «финансирование отдельных мероприятий». Как это можно прокомментировать?

- Не вижу большой разницы, какие в нем формулировки. Самое главное, что эти деньги никакому не подотчетны.

- Возможен ли какой-то серьезный контроль за этими средствами?

- В нашей стране ни у кого нет таких полномочий. Полномочия всех органов, в том числе и контрольной палаты, расписаны. Так вот, Лукашенко у нас в стране не может контролировать никто.

- Нужен ли Беларуси такой фонд?

- Можно было бы иметь этот фонд в каком-то ограниченном объеме, но он должен быть подробно расписан. Если бы там было написано «на присуждение премий», тогда было бы понятно — по каким-то алгоритмам принимается решение о присуждении премии и на ее идут деньги из этого спецфонда. Cегодня же никто не имеет представления, куда эти деньги будут использованы.

- На что можно было бы использовать эти деньги?

- Вы сами говорите о том, что бюджет у нас дефицитный. Если бы можно было уменьшить этот фонд, то и дефицит бюджета можно сократить. Да и нужно, по большому счету, сделать его подотчетным, установить целесообразность траты этих средств. Если у нас существуют статьи бюджета, которые подлежат какой-либо корректировке, то фонд Лукашенко -- это священная корова, которую никто не имеет право трогать.


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