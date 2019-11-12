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В Украине запустили проект «Лес в смартфоне»

  • 12.11.2019, 8:20
В Украине запустили проект «Лес в смартфоне»

На старте он охватил шесть областей.

В Украине запустили проект электронного реестра заготовки древесины и онлайн-карты вырубок, целью которого является выявление незаконных вырубок леса. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба Кабмина Украины.

По состоянию на 11 ноября проект распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области. В реестре обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины.

На сайте lk.ukrforest можно ознакомиться с перечнем лесорубных билетов на заготовку древесины или проверить на карте законность рубок.

В реестре можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и выдел, систему и тип рубок, их статус и период проведения. Также на сайте можно сообщить о незаконной вырубке деревьев в лесхоз или вызвать полицию.

Кроме этого проекта, планируется запуск реестра лесных билетов на промышленный сбор ягод, грибов, меда, лечебных трав.

С 1 января 2016 года в Украине действует мораторий на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде. Евросоюз лоббирует его отмену.

3 июля 2018 года Верховная Рада усилила уголовную ответственность за незаконную вырубку леса и контрабанду лесоматериалов.

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский обязал правительство ввести обязательный электронный учет древесины до 1 ноября.


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