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Раскрыт главный секрет утреннего кофе

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  • 12.11.2019, 8:21
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Раскрыт главный секрет утреннего кофе

Проведено исследование, в котором принимало участие более тысячи добровольцев.

Исследователями был обнаружен ген, который отвечает за страсть к кофейному напитку. Как было опубликовано учеными, человек, обладающий геном PDSS2 в значительно меньших количествах подвержен употреблению кофе, пишет e-news.com.ua.

Проведенное исследование, в котором принимало участие около 350 добровольцев одного из поселений южной части Италии и 850 с другого ее уголка. Респондентом предстояло ответить на вопрос о количестве употребляемого кофе в день. Носители одной из модификаций рассматриваемого гена пили кофе менее интенсивно, чем люди, у которых данный ген отсутствует вовсе. В среднем этот результат составлял около одной кружки.

Как считают ученые, выявленный ген понижает функциональность клеток в расщеплении кофеина, что способствует большему времени задержки в организме кофеманов. Из этого следует, что для получения такого эффекта, носителям этого гена нужно меньшее количество изысканного напитка.

Буквально в недавнем времени учеными был секвенирован генетический код кофейных деревьев, который заложен в распространенном психотропном соединении — кофеине. Данное действие способствовало выявлению процесса выработки этого средства, который отличается от выработки кофеина в чае либо бобах какао. Стало известно, что рассматриваемое растение произошло самостоятельно.


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