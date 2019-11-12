Фотофакт: Ермошина, переодевшись мужчиной, бежит из Беларуси

Фотофакт: Ермошина, переодевшись мужчиной, бежит из Беларуси8
- 12.11.2019, 9:32
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Коллаж по боливийским мотивам.
Белорусский блогер и предприниматель Виктор Горбачев опубликовал в «Фейсбуке» фотоколлаж, в котором глава ЦИК Лидия Ермошина в мужском костюме бежит из Беларуси.
«Ну, здрасте. Я Гриша. Мне бы в Бразилию, на маленьких обезьянок посмотреть», — говорится в тексте к фотоколлажу.
Тема бегства Ермошиной из страны навеяна боливийскими мотивами. Вчера полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса. Они намеревались бежать из страны, при этом Чоке пыталась притвориться мужчиной.