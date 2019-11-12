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Рейтинг городов: где в Беларуси жить хорошо?

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  • 12.11.2019, 10:21
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Рейтинг городов: где в Беларуси жить хорошо?

Собранные данные по городам с населением свыше 50 тысяч человек.

Центр новых идей опубликовал рейтинг белорусских городов с населением свыше 50 тысяч человек. Первое место по многим показателям ожидаемо занял Минск, второе — Гродно. А какой город оказался худшим? Подробности — в материале realt.by.

Центр новых идей подчеркивает: этот анализ не ставит своей целью пристыдить наихудшие города и похвалить наилучшие. Основная идея — увеличить заинтересованность людей и повысить экспертную дискуссию.

— Выбранные 20 показателей рейтинга отражают, конечно, наше представление о наилучшем городе. При этом некоторые показатели не нашли своего отражения в рейтинге. Например, состояние инфраструктуры или состояние экологии, т.к. мы не нашли соответствующего количественного показателя, — рассказали создатели рейтинга. — Но, несмотря на все проблемы, мы старались сделать качественный и прозрачный рейтинг.

В рейтинг вошли только те города, которые имеют более 50 тысяч человек, — в них живет почти две трети белорусского населения, и они являются значительными полит-экономическими игроками. Это не значит, что города с 20 тысячами жителей или деревни не могут быть хорошими местами для жизни, но их роль в Беларуси невелика и будет становиться все меньше, поэтому они исключены из рейтинга.

Все города оценивались по пяти категориям: демографическая ситуация, прозрачность управления, состояние экономики, качество жизни и туристическая привлекательность. В общем рейтинге на первом месте вполне ожидаемо стал Минск. А вот последнюю, 23-ю строчку занял Светлогорск.

Что интересно, по демографической устойчивости на первое место вышел Жлобин, а на последнем месте — Орша. А вот по качеству жизни первое место занял Гродно, а последнее — Жлобин.

По словам создателей, этот «рейтинг использует конкурентные данные — количество баллов, которые город наберет на основе всех показателей. На практике же большинство городов находятся либо в тени Минска и Гродно, либо сияют на фоне Орши. Но это сияние не стоит преувеличивать, потому что быть лучше, чем Орша, не так уж и трудно».


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