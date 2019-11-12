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Эксперты рассказали, как женщины выбирают автомобиль

  • 12.11.2019, 10:57
Эксперты рассказали, как женщины выбирают автомобиль

Почему девушки останавливают свое внимание на внедорожниках?

Эксперты рассказали, как женщины выбирают для себя автомобиль. Дамы не отдают внимание техническим характеристикам машины, так как мужчины, а подходят к покупке с фантазией, пишет lenta.ua.

Представительницы слабого пола делают ставку, учитывая удобство транспортного средства и его красоту. Внимание обращается и на цвет, причем, предпочтение отдается ярким и сочным оттенкам. В том случае, если нужного тона в каталоге не нашлось, покупательница может отказаться от машины, даже если она очень практична и предложена по выгодной цене.

Компактные 2-дверные купе являются мечтой любой дамы, такие модели подчеркивают женственность и не вызывают трудностей при парковке.

Нередко девушки останавливают свой выбор на внедорожниках, так как внутри большого автомобиля они чувствуют себя более защищенными.

Вопросы аэродинамики, мощность мотора и его экономичность, включая другие параметры, женский пол практически не волнуют, считают специалисты. Главными требованиями являются красивый кузов и удобный салон.


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