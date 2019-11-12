Эксперты рассказали, как женщины выбирают автомобиль 12.11.2019, 10:57

Почему девушки останавливают свое внимание на внедорожниках?

Эксперты рассказали, как женщины выбирают для себя автомобиль. Дамы не отдают внимание техническим характеристикам машины, так как мужчины, а подходят к покупке с фантазией, пишет lenta.ua.

Представительницы слабого пола делают ставку, учитывая удобство транспортного средства и его красоту. Внимание обращается и на цвет, причем, предпочтение отдается ярким и сочным оттенкам. В том случае, если нужного тона в каталоге не нашлось, покупательница может отказаться от машины, даже если она очень практична и предложена по выгодной цене.

Компактные 2-дверные купе являются мечтой любой дамы, такие модели подчеркивают женственность и не вызывают трудностей при парковке.

Нередко девушки останавливают свой выбор на внедорожниках, так как внутри большого автомобиля они чувствуют себя более защищенными.

Вопросы аэродинамики, мощность мотора и его экономичность, включая другие параметры, женский пол практически не волнуют, считают специалисты. Главными требованиями являются красивый кузов и удобный салон.