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Заико о визите Лукашенко в ОЭА: Лучше бы белорусы спросили, почему 25 лет?

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  • 12.11.2019, 11:10
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Заико о визите Лукашенко в ОЭА: Лучше бы белорусы спросили, почему 25 лет?

Поездка в Эмираты — никакая не рабочая.

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии udf.by призвал не искать в поездке руководителя страны деловые задачи.

«В это же время я уехал с сыном отдыхать на Балтийское море. А Лукашенко с сыновьями решил поехать на южные моря. Какой еще рабочий визит?! Просто наступили школьные каникулы, он повез сына, я повез сына. Вы бы еще спросили у меня, какой результат будет иметь наш выезд с сыном на Балтику. Не надо фантазировать и придумывать скрытый подтекст. Все, что можно сказать по этому поводу: Александр Григорьевич — хороший папа. Его можно даже в пример поставить: мужики, что вы на работу ходите, на заводы — берите ребенка и езжайте во время каникул с ним отдыхать», — с сарказмом сказал Заико.

Экономист также добавил:

«Александр Григорьевич — пенсионер (в этом году ему исполнилось 65 лет — прим.). А пенсионеры — вне критики. Чего им брать отпуск? Если хотите, считайте, что у меня был научный визит на Балтику: я изучал расположение тел вдоль и поререк моря. А у Александра Григорьевича был политический визит: он изучал обстановку на арабском востоке».

Руководитель аналитического центра «Стратегия» преложил задавать вопросы руководителю страны по другому поводу.

«Лучше бы белорусы спросили: почему 25 лет? А спрашивать про отпуск наивно. Он хозяин в стране, решил — поехал, никто же не против?» — отметил Заико.


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