«Пришел в собственный гараж — а он давно продан» 12.11.2019, 11:45

«Рейдерство» или странная ошибка?

Наверное, нет такого автовладельца, который не хотел бы стать обладателем собственного гаража. И когда такая возможность представляется, приходится существенно "затягивать пояс", ведь строительство - дело затратное, пишет abw.by.

Для этих целей создается гаражно-строительный кооператив, принимается устав такого ГСК, выбирается председатель, под чутким руководством которого владельцы автомобилей и не только в итоге становятся членами гаражного сообщества со всеми его правилами и устоями. Но последние порой могут сыграть злую шутку.

Михаил Иосифович: "О собственном гараже мечтал всю жизнь, а прожил я немало. Когда в 2004 году появилась возможность свою мечту реализовать, стал членом гаражно-строительного кооператива "Озерцо-2". Строились все за свой счет. Стройка велась довольно долго, потому что денег было немного. Где-то сам подсобирал, где-то одолжил - и в 2010 году мой гараж приобрел вид законченного строения. Для регистрации гаража в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру требовалась справка из ГСК о том, что гараж построен. Такую справку председатель кооператива Евгений Поздняков мне выдал.

Из данного документа следует, что мне принадлежит гараж, построенный за счет собственных средств владельца, то есть за счет моих денег. Печать, подпись председателя, а главное - "паевые взносы выплачены полностью, задолженности по платежам не имеется". При оформлении гаража мне выдали ведомость технических характеристик, а не паспорт на объект, поскольку весь блок еще не был сдан в эксплуатацию. В общем, с июня 2010 года я считал, что моя мечта воплотилась в реальность.

В июле 2019-го я, как обычно, пришел в свой гараж, но дверь открыть не смог - мой замок был срезан, вместо него висел другой, ключа от которого у меня, естественно, не было.

Это обстоятельство повергло меня в недоумение, я обратился к председателю ГСК, который сообщил мне, что я не являюсь собственником гаража, у него другой владелец.

Как же так? Ведь я же построил его сам за счет собственных средств, о чем и документы имеются соответствующие. Собрав бумаги, я обратился в агентство по регистрации, но в совершении регистрационных действий мне отказали. И когда я узнал почему, то меня посетила мысль, что мы вернулись в "лихие 1990-е".

По выданному документу получалось, что в 2016 году председатель кооператива выдает справку на этот гараж гражданину Ключановичу, который, выходит, как и я, построил этот же гараж. Но как же так, ведь такую же справку на этот же гараж я получил еще в 2010-м?

На основании этой справки Ключанович и осуществил регистрацию гаража. А я где? Не может же так быть, что два человека построили один и тот же гараж. И что самое интересное, Ключанович в 2018 году уже продает этот гараж по договору купли-продажи. И кому бы вы думали? Председателю кооператива Позднякову! Который эти справки выдавал и визировал. Это какой-то нонсенс: вложить кучу денег в строительство гаража, а по итогу узнать, что его собственником стал председатель кооператива, членом которого ты являешься. Но в данной ситуации особый цинизм, на мой взгляд, заключается в другом.

Из ответа Минского областного агентства по государственной регистрации и земельному кадастру:

В июле 2019 года в агентство по регистрации поступили сведения, что справка, согласно которой я построил гараж за счет собственных средств, выданная мне председателем кооператива, была выдана ошибочно. То есть с 2010 года справка была и подтверждала постройку мною гаража, а в 2019-м, через девять лет, вдруг выясняется, что она выдана ошибочно.

Нетрудно предположить, кто эти сведения об ошибочно выданном документе предоставил. Тот, кто и стал в итоге собственником гаража.

И знаете, в чем еще заключается особенность ситуации? Все эти годы, начиная с постройки гаража, я оплачивал членские взносы за гараж, все платежные документы я сохранил. А по документам получается, что с 2016 года я отношения к этому гаражу уже не имел. То есть взносы от меня принимали, а о том, что юридически я уже не хозяин гаража благодаря "ошибочно выданной справке", мне не говорили.

И за что я тогда платил деньги начиная с 2010 года?

А новый "собственник" платил? Или его устраивало то, что плачу я?

Эти вопросы я задал представителям правоохранительных органов, которых в заявлении попросил разобраться в сложившейся ситуации. Но криминала они не усмотрели. Но, простите, на мой взгляд, это полнейший беспредел, ведь я в итоге сомнительных "манипуляций" лишился большой суммы денег. Что мне теперь делать?"

Чтобы быть объективными в освещении позиций каждой из сторон данного конфликта, журналисты обратились за разъяснениями к председателю ГСПК "Озерцо-2" Евгению Позднякову:

"Михаил Иосифович с 2010 года не является членом нашего кооператива. Всего, будучи членом кооператива, он построил несколько гаражей, которые после продал по договорам купли-продажи. Действительно, в 2010 году я выдавал ему справку о том, что гараж №36 построен за счет его личных средств, но я имел в виду совсем другой гараж с другим номером, который он на тот период построил. Сейчас же он, воспользовавшись этой, без сомнения, технической ошибкой, пытается узаконить свои притязания на имущество, которое ему не принадлежит, затраты на строительство которого он не понес. Гараж №36 впоследствии приобрел я у члена нашего кооператива, и это единственный гараж в моей собственности как члена ГСПК. То, что Михаил Иосифович до сих пор платит за гараж №36, который он считает своим, так это просто он сам указывает такие сведения при внесении платежа через банк. Он в принципе может при совершении платежа любой номер гаража указать. Если Михаил Иосифович обратится в суд, это его право, но я полностью готов к судебным разбирательствам и готов документально подтвердить свою позицию по этому делу..."

Учитывая абсолютную противоположность версий сторон, мы выступаем за то, чтобы подобные споры разрешались в суде, где каждая сторона будет отвечать за свою позицию и нести ответственность за достоверность предоставленных документов.

P.S. Сразу после публикации материала с Автобизнесом связался один из читателей. Он рассказал, что аналогичная ситуация в кооперативе "Озерцо-2" произошла и с гаражом №35. Справка, полученная в 2010 году минским пенсионером о строительстве им гаража за счет собственный средств, была отменена председателем кооператива Поздняковым Е.В. летом этого года как ошибочно выданная. Взамен был оформлен документ (справка) на одного из членов кооператива, который зарегистрировал данное строение и в 2018 году продал гараж №35… супруге председателя кооператива Поздняковой Л.В. Однако!