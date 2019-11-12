Два жителя Северной Ирландии нашли уникальный клад из золотых монет 12.11.2019, 12:09

иллюстрационное фото

За него можно выручить 100 тысяч фунтов.

Счастливая случайность помогла двум жителям Северной Ирландии отыскать старинный золотой клад. Двум мужчинам удалось отыскать монеты XVI века, общая стоимость которых может принести удачливым кладоискателям около 100 тысяч фунтов, пишет klady.info.

Почувствовать себя в роли кладоискателей посчастливилось 44-летнему предпринимателю Полу Рейнарду из города Кинли и его 52-летнему коллеге Майклу Гвинну. Вот только мужчины вовсе не собирались промышлять поиском старинных артефактов.

Находясь в гостях у своего товарища в ирландском городе Балликасл, они отправились к полю, расположенному неподалеку, дабы найти потерянное там обручальное кольцо. Для этой затеи им был необходим металлоискатель, который в конечном итоге и помог отыскать клад.

Правда сначала британцам не сильно везло – они нашли лишь старую подкову и 50-пенсовую монету. Но уже спустя полтора часа поисков кольца, кладоискатели набрели на первые уникальные артефакты.

Среди 84 найденных монет оказались достаточно редкие экземпляры. К примеру, монета, отчеканенная в 1546 году, во времена правления короля Эдуарда VI, весьма ценится коллекционерами. За нее готовы выложить около двух тысяч фунтов. А монета времен правления Генриха VIII, которая тоже оказалась в кладе, может быть продана за 5 тысяч.

Сейчас клад находится в музее Ольстера, где местные специалисты внимательно изучают ценности. Предварительно клад оценивают в 100 тысяч фунтов.