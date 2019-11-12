Израиль ликвидировал одного из лидеров «Исламского джихада» 12.11.2019, 12:17

Баха Абу аль-Атта убит в результате прицельного удара в секторе Газа.

Израиль ликвидировал одного из лидеров палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в секторе Газа по имени Баха Абу аль-Атта. Сообщения об этом подтвердили представители обеих сторон во вторник, 12 ноября, передает dw.com.

Аль-Атта убит в результате прицельного ракетного удара по его дому в Газе. Вместе с аль-Аттой погибла его жена, еще два человека были ранены. Израильские военные сообщили, что операция была санкционирована премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Представитель израильской армии Джонатан Корникус сообщил, что аль-Атта окружил себя "живыми щитами", но силовые структуры минувшей ночью увидели возможность убить его путем "хирургической операции": удару с воздуха подвергся лишь тот этаж, на котором находился аль-Атта.

По сообщению израильской армии, Абу аль-Атта в последние дни разрабатывал планы террористических нападений на израильских мирных жителей и солдат. В числе прочего, он готовил отряды террористов для вторжения в Израиль.Абу аль-Ата командовал "Бригадами аль-Кудс" - вооруженным крылом группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и отвечал за большинство операций в секторе Газа, отметили в израильской армии.

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"Исламский джихад" подтвердил гибель аль-Атты и его жены. "Израиль перешел все красные линии", - подчеркивается в заявлении этой группировки. Палестинские радикалы 12 ноября выпустили десятки ракет по Израилю, о пострадавших не сообщается. В южном и центральном районах Израиля закрыты учебные заведения и административные учреждения. Вблизи сектора Газа частично прекращено движение железнодорожного транспорта.

Представитель израильской армии Джонатан Корникус заявил, что Израиль не вернется к практике целевых убийств. Ликвидация Абу аль-Атты была исключительным случаем в целях предотвращения "непосредственной угрозы", сказал он.

Целевые убийства - это умышленное лишение жизни государством одного или нескольких заранее известных лиц вне поля боя. Критики считают, что целевые убийства размывают правовые нормы и являются нарушением международного права.