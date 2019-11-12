Женственна, демократична, не боится быть яркой: кто сменил диктатора Боливии 1 12.11.2019, 13:00

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Впервые в истории страной начала управлять женщина.

Боливией начала управлять первая в истории этого государства женщина — глава государства. СМИ характеризуют, что Жанин Аньес — полная противоположность своему предшественнику Эво Моралесу, улетевшему в Мексику, подтверждающая современный тренд в политической моде: она подчеркнуто женственна, демократична и не боится быть яркой, пишет gazetaby.com.

Жанин Аньес — 52-летняя уроженка города Тринидад департамента Бени, второго по величине региона страны, расположенного на северо-востоке.

По образованию новая глава Боливии юрист, а в ее профессиональном резюме значится, что она занимала должность медиадиректора компании Totalvision — это местная телекомпания региона Бени.