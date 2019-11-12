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Белорус стал лучшим голкипером недели в ВХЛ

  • 12.11.2019, 14:09
Белорус стал лучшим голкипером недели в ВХЛ
Иван Кульбаков
Фото: tut.by

Иван Кульбаков получил коэффициент надежности 1,21.

Белорусский голкипер "Нефтяника" Иван Кульбаков удостоился признания лучшим вратарем девятой игровой недели в ВХЛ, сообщает pressball.by.

В двух матчах воспитанник гомельского хоккея одержал две победы, отразив 97,56 процента бросков в створ ворот при коэффициенте надежности 0,51. В одном из поединков Кульбаков, оставил свои ворота в неприкосновенности, — сообщает официальный сайт ВХЛ.

Всего в "регулярке" на счету Кульбакова 7 матчей, 6 побед, 94,9 процента сэйвов и коэффициент надежности 1,21.


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