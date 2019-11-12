В Беларуси хотят увеличить плату за сбор пластиковой упаковки 4 12.11.2019, 15:31

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Подорожают ли товары?

В Беларуси предлагают повысить плату для производителей и поставщиков за организацию сбора пластиковой упаковки и посуды. Это прописано в постановлении Совета министров, которое вынесено на общественное обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. Tut.by узнал, отразится ли возможное нововведение на стоимости товаров в пластике для покупателей и на сколько вырастут цены.

Разработчики документа предлагают брать с производителей и поставщиков биоразлагаемых мешков и сумок за организацию сбора, обезвреживание или использование отходов товаров и упаковки 90 рублей за тонну товара. За такое же количество пластиковых бутылок, лотков и прочей упаковки, пробок, крышек предлагается взимать 360 рублей, то есть в два раза больше.

Деньги от сбора будут поступать на счет Оператора вторичных материальных ресурсов. Власти говорят, что эти средства полностью пойдут на совершенствование системы сбора пластиковых отходов.

Возможный рост расходов юрлиц и ИП, которые занимаются производством или ввозом полимерной упаковки, товаров в такой упаковке и пластиковой посуды, а также используют эту упаковку и посуду при производстве товаров, будет компенсирован им потребителями, которые покупают товары в полимерной упаковке и пластиковой посуде, написано в обосновании к документу.

«При этом потребители имеют возможность выбрать аналогичные товары из бумаги и стекла, в отношении которых плата не изменяется», — говорится в обосновании.

То есть уже само постановление предполагает, что дополнительные расходы на производство продукции в пластике лягут на плечи покупателей. Мы спросили у производителя, которые использует ПЭТ бутылки, как повышение сбора отразится на стоимости товара.

— Если плату за сбор, обезвреживание и переработку пластиковой тары увеличат до 360 рублей, то есть в 2 раза, это конечно же отразится на стоимости конечной продукции, — говорит генеральный директор компании «Дарида» Дмитрий Неверович. — Одна пластиковая бутылка весит примерно 35−40 граммов. Если сегодня за тонну мы платим 180 рублей, то теперь нам предлагают платить 360 рублей. Можно посчитать, на сколько вырастет себестоимость каждой бутылки.

Мы прикинули, что тонна — это примерно 25 тысяч бутылок, и рассчитали, сколько дополнительных расходов ляжет на каждую исходя из новой величины сбора. То есть сбор на одну бутылку будет около 1,5 копейки, вырастет на половину.

— Доходность производителя совершенно не безгранична. Предприятия в нашей отрасли не жируют. Поэтому при увеличении сбора мы будем вынуждены поднимать цену на продукцию, — поясняет гендиректор. — У России таких сборов нет, а у нас есть, хотя мы — единое экономическое пространство. И это усугубляет наши позиции на внешнем рынке. Мы вынуждены положить в себестоимость нашего продукты затраты на сбор. Этим самым мы проигрываем на несколько процентов в цене российским производителям. Плюс энергоресурсы у нас дороже.

По словам Дмитрия Неверовича, основной объем тары, который пользуется спросом на нашем рынке, — это бутылки 1,5 и 2 литра. Сделать их в стекле практически нереально. Поэтому вытеснить пластик с рынка таким образом не получится.

— Поэтому и существует налог на ПЭТ тару. Он принимался для того, чтобы эти средства шли на ее переработку. Раз увеличивается налог, должно увеличиваться и количество перерабатываемой тары. Но об этом сейчас никто не говорит. Просто поднимается налог, — подмечает гендиректор. — Есть национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Там как раз прописан поэтапно отказ от ПЭТ тары. А есть конкретное сиюминутное решение, что нам нужно поднять налог, и он станет в 2 раза больше чем сейчас. Какие есть предпосылки для того, чтобы он увеличился именно в 2 раза, а не, скажем, на 5% или 50%? Наберут больше людей, которые будут собирать или сортировать бутылки и пакеты? У нас, как у производителя, на этот вопрос нет ответа. Чем обусловлено именно такое повышение. Должно быть четкое экономическое обоснование.

Чиновники полагают, что увеличение сбора позволит постепенно сократить потребление пластиковой упаковки и перейти на на экологически безопасную — стеклянную, бумажную, плата за которую расти не будет.

Однако если сравнить цены на продукты в стекле и в пластике, даже с учетом повышения сбора первые проигрывают — они все равно будут значительно дороже. Ранее представители Рогачевского молочноконсервного комбината рассказывали нам, что, к примеру, молоко в стеклянной бутылке стоит процентов на 15 дороже, чем в пластиковой. 730 миллилитров молока в стекле обойдется в 1,74 рубля. 900 миллилитров молока такой же жирности этого же производителя, но в пластиковой бутылке стоят 1,56 рубля. То есть 730 миллилитров продукта в пластике стоили бы 1,26 рубля — на 48 копеек дешевле. И если молоко одинаковое, то разница, скорее всего, за счет упаковки.